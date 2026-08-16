Fernando Gago enciende el Superclásico tras la remontada de la U ante Limache: “Necesitamos ganar para descontar puntos”

Universidad de Chile mantiene viva la ilusión por alcanzar al líder Colo Colo. Bajo la lluvia de Quillota, los azules se repusieron a un grosero fallo de Gabriel Castellón y lograron remontar un duro compromiso ante Deportes Limache. El 3-1 obtenido en la Quinta Región los vuelve a dejar, de forma momentánea, a nueve puntos del Cacique.

A partir de la equivocación del portero y la recuperación que derivó en el triunfo contra los tomateros, Fernando Gago se explayó en conferencia de prensa. “El error es una parte del juego y es normal que pase. A veces pasa con los delanteros o los defensores, pero en este caso pasó con el portero. Tenemos que seguir trabajando para evitar y darle más facilidades a esa situación de juego. El equipo hizo un gran partido, porque en todo momento entendíamos cómo y dónde lo teníamos que jugar. Eso es importante para nosotros”, dijo.

El DT destacó la participación goleadora del nuevo refuerzo, además de opinar sobre el estado del sintético del Lucio Fariña. “Gonzalo (Reyna) es un jugador que todavía está en proceso de formación. Me pone muy contento que anote y que sume minutos, así que estamos en ese proceso. Con respecto al campo de juego, la pelota corre de forma distinta y la lluvia dio algunas situaciones en la que la pelota se frenaba. Hay que adaptarse y el equipo lo hizo de buena manera”, complementó.

Por último, el transandino no se conformó con revertir el marcador ante Limache y le dejó un mensaje al público azul, que ya palpita el Superclásico ante el Cacique. “El hincha lo tiene que vivir durante toda la semana, porque el sentimiento del hincha es lo más lindo que tiene el fútbol. A partir de eso, que se queden tranquilos porque este equipo va a dejar todo e intentar darles una alegría. Sabemos lo que significa el clásico y trataremos de llegar de la mejor forma al partido. Necesitamos seguir ganando para descontar puntos, esa es nuestra meta. El equipo metió hasta el final y eso enorgullece”, concluyó.

Morales, la figura

En la vereda de los protagonistas del terreno de juego, Marcelo Morales salió al paso del micrófono de TNT Sports y entregó sus impresiones tras ser elegido como la figura del partido. El lateral izquierdo respaldó al portero de la U tras su error. “Son cosas que pasan. Cuando un equipo quiere salir jugando arriesga un poco más. Lamentablemente, Gabi (Castellón) tuvo ese error, pero somos un equipo y lo sacamos adelante para quedarnos con los tres puntos”, contó.

Marcelo Morales en el triunfo de la U sobre Limache ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El formado en La Cisterna realizó un desglose del trámite. “Lo sacamos adelante en una cancha difícil, muy mojada por la lluvia. Demostramos el carácter y el león que llevamos dentro. Uno se intenta medir porque un clásico todos lo quieren jugar, más con la gente de la U. Di el 100%, nunca me resté de nada, pero si me cuidé dentro de todo, de no chocar o tirarme en una falta innecesaria. Popín nos hizo bastante daño, pero salieron los goles”, agregó.

Al igual que Gago, Morales también dejó un mensaje de cara al choque con Colo Colo. “Hay que disfrutar el triunfo y desde mañana pensar en el clásico, que va a ser un lindo partido con nuestra gente”, cerró.