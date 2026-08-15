Al menos un muerto y siete heridos dejan los últimos ataques israelíes en la ciudad de Gaza

Tiendas de campaña que dan cobijo a los palestinos desplazados abarrotan la playa de la ciudad de Gaza. Foto: Europa Press/Contacto/Hadi Daoud.

Al menos un ciudadano palestino murió y otros siete resultaron heridos este sábado tras una serie de bombardeos aéreos y disparos de artillería efectuados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en varios puntos de la Franja de Gaza, según informaron fuentes locales a la agencia de noticias turca Anadolu.

La víctima de los ataques israelíes fue identificada como Mohamed Bashir Abu Armana, quien falleció al ser alcanzado por disparos del Ejército en el campamento de refugiados de Nuseirat, situado en el centro del enclave.

En esa misma zona central, otras dos víctimas sufrieron lesiones en el campamento de Bureij por disparos de las tropas, mientras que dos personas más resultaron con quemaduras después de incendiarse una motocicleta a causa de un impacto.

Por su parte, en la ciudad de Jan Yunis, al sur de la Franja, las ofensivas aéreas israelíes alcanzaron varias viviendas en el sector de Jorat al Lot y en el centro urbano. En ese lugar, al menos dos civiles fueron heridos por disparos y tuvieron que ser evacuados de urgencia al Hospital Nasser.

Según balances de las autoridades de salud palestinas, las violaciones del cese el fuego vigente desde octubre pasado han causado la muerte de más de 1.260 personas y lesionado a otras 4.150.

De esta manera, la ofensiva militar israelí en el enclave, iniciada en octubre de 2023, suma ya más de 73.000 fallecidos y 174.000 heridos.