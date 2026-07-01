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    La despedida anticipada de Beccacece tras quedar eliminado del Mundial con Ecuador: “Agradecido por esta aventura”

    Tras perder ante México y quedar afuera de Norteamérica 2026, el entrenador de la Tri realizó un mensaje en el que daba a entender un inminente fin de ciclo en el banquillo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Sebastián Beccacece durante el partido entre Ecuador y México.

    La selección de Ecuador quedó eliminada del Mundial 2026 a manos de México. El elenco sudamericano volvió a cometer los errores que tanto lo aquejaron en el inicio de la fase de grupos y pagó caro la efectividad del cuadro azteca. Con una de las mejores generaciones de su historia, la Tri se queda en los dieciseisavos de final.

    Como ya venía siendo costumbre en los compromisos anteriores, sobre todo con Costa de Marfil y Curazao, el principal apuntado volvió a ser Sebastián Beccacece. El entrenador argentino tenía las relaciones cortadas con los aficionados y la prensa de ese país. Por este motivo, una vez consumada la eliminación en la cita planetaria, el transandino lanzó un mensaje que ya olía a despedida anticipada.

    Ecuador terminó su participación en el Mundial tras quedar eliminado ante México.

    “Hemos sido muy superados en el primer tiempo, creo que después reaccionamos y no encontramos el gol que nos hubiese dando un poco más de ánimos”, partió diciendo casi con resignación. “Agradecido a todo lo que ha sido esta aventura, este viaje, a los futbolistas, al país, no tengo reproches, solo agradecimientos”, complementó de forma escueta.

    Los dichos del seleccionador indican que su ciclo en el banquillo parece haber llegado a su fin. Es más, desde la prensa ecuatoriana ya se adelanta la emisión de un posible comunicado en las próximas horas en el que se dé a conocer su salida.

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