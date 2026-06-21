“El hombre que tuvo tanto y lo botó todo a la basura”: en Ecuador sentencian a Beccacece tras el empate ante Curazao

La selección de Ecuador quedó en la cuerda floja en el Mundial 2026. Aquello parece irreal si se tiene en cuenta que se trata de, probablemente, el mejor grupo de futbolistas en la historia de ese país. Sin embargo, lo cierto es que la Tri se complicó de forma insólita en el Grupo E al empatar con el discreto equipo de Curazao: en Kansas City, no pudo romper el cero y quedó con apenas un punto en dos jornadas. En la tercera fecha necesitará de un milagro para vencer a Alemania.

El foco de las críticas por el mal desempeño no es otro que Sebastián Beccacece. Incluso, el otrora ayudante de Jorge Sampaoli en la Roja fue ampliamente abucheado en el estadio una vez consumada la igualdad. Los hinchas ecuatorianos corearon pidiendo su salida del cargo.

Pero los cuestionamientos dentro del recinto de Misouri también se extendieron a la prensa deportiva de ese país. En pocas palabras, no tuvieron piedad. “La paciencia de la afición ecuatoriana parece haberse agotado. El empate sin goles frente a Curazao, un resultado que complica seriamente las opciones de clasificación de la Tri, desató una ola de críticas contra el seleccionador Sebastián Beccacece”, partió publicando El Comercio.

“Las decisiones tácticas del seleccionador son criticadas. Los planteamientos del equipo son el lamento de no aprovechar una generación considerada por muchos como una de las mejores en la historia del fútbol ecuatoriano. No está logrando reflejar su potencial en el Mundial”, agregan.

Sebastián Beccacece en el partido entre Ecuador y Curazao.

El portal Primicias Ecuador fue más extenso en el análisis. “Todo lo hizo mal. En su afán de ser ultra-ofensivo, propuso un esquema que hizo lucir mal a su propia defensa (ya golpeada moralmente por Costa de Marfil) y que tampoco dio los frutos que se esperaban. El DT siempre sorprende con algo, con un capricho audaz, pero esta vez experimentó demasiado. Alan Franco es más útil por el centro y no por la banda. Plata es más desequilibrante por banda hacia el interior. Vite es mejor asistente desde mitad de cancha que por el interior. Jordy Acívar fue enviado a cumplir con una misión que no se entendió jamás. Los cambios no mejoraron al equipo. En fin, no acertó en nada“, explicaron.

No obstante, la crítica más potente no vino desde un periódico, sino que escaló hasta la voz de una autoridad del gobierno ecuatoriano. Roberto Ibáñez Oloy, viceministro del Deporte en ese país, sentenció el futuro del argentino en la banca del equipo de la mitad del mundo. “El DT de la Tri se acaba de convertir en el hombre que tuvo tanto y lo botó todo a la basura. Qué vergüenza”, escribió el funcionario en su cuenta en la red social X.