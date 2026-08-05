Revive la fiesta con la que Colo Colo presentó a Vozinha en el Monumental
El Cacique le dio la bienvenida al meta de Cabo Verde ante 25 mil personas.
Minuto a minuto
Gracias por acompañarnos
De esta forma finaliza el relato en vivo de la presentación de Vozinha en el Monumental.
A esta hora el público se retira del estadio Monumental
Vozinha se retira en camioneta desde el césped del Monumental
El momento en que Vozinha recibe la camiseta de Colo Colo
Sebastián Álvarez cae desde el cielo con la camiseta de Vozinha, la 29
Vozinha:
“A los niños, todo en la vida es posible. Que sean humildes y trabajadores y conseguirán todo en la vida”
Vozinha posa con las copas de Colo Colo en la mitad de la cancha
Vozinha lanza balones de fútbol al público en el Monumental
Vozinha:
“Muy contento y agradecido de corazón a todos por el apoyo y el cariño. ¡Vamos Colo Colo!"
¡Vozinha sale a la cancha del Monumental ante el aplauso del público!
Se apagan las luces y suena el himno de Colo Colo en el Momumental
Dos minutos para la salida de Vozinha
El arco norte, el lugar desde donde saldrá Vozinha
El fondo que espera a Vozinha en su presentación
Así luce el estadio a 15 minutos de la salida de Vozinha
Llegó Vozinha
El portero de Cabo Verde ya está en los camarines del Monumental y se alista para su presentación ante el público.
Música en Pedrero
A esta hora suena Garras de Amor en la cancha del Monumental.
Falta poco
La salida de Vozinha al estadio Monumental está pactada para las 19.30 horas de Chile.
Los niños ven la presentación de Vozinha
Hay ambiente en el Monumental
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Con Juan Sativo y Garras de Amor: los artistas invitados para esta fiesta
Los detalles de la fiesta
La Delegación Presidencial autorizó 42 mil personas en el Monumental. Además, habrá dos lienzo gigantes y cuatro bombos.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo de la presentación de Vozinha en el estadio Monumental.
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