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    EN VIVO

    Revive la fiesta con la que Colo Colo presentó a Vozinha en el Monumental

    El Cacique le dio la bienvenida al meta de Cabo Verde ante 25 mil personas.

    Foto: captura YouTube Colo Colo

    Minuto a minuto

    Gracias por acompañarnos

    De esta forma finaliza el relato en vivo de la presentación de Vozinha en el Monumental.

    A esta hora el público se retira del estadio Monumental

    Vozinha se retira en camioneta desde el césped del Monumental

    El momento en que Vozinha recibe la camiseta de Colo Colo

    Sebastián Álvarez cae desde el cielo con la camiseta de Vozinha, la 29

    Vozinha:

    “A los niños, todo en la vida es posible. Que sean humildes y trabajadores y conseguirán todo en la vida”

    Vozinha posa con las copas de Colo Colo en la mitad de la cancha

    Vozinha lanza balones de fútbol al público en el Monumental

    Vozinha:

    “Muy contento y agradecido de corazón a todos por el apoyo y el cariño. ¡Vamos Colo Colo!"

    ¡Vozinha sale a la cancha del Monumental ante el aplauso del público!

    Se apagan las luces y suena el himno de Colo Colo en el Momumental

    Dos minutos para la salida de Vozinha

    El arco norte, el lugar desde donde saldrá Vozinha

    El fondo que espera a Vozinha en su presentación

    Así luce el estadio a 15 minutos de la salida de Vozinha

    Llegó Vozinha

    El portero de Cabo Verde ya está en los camarines del Monumental y se alista para su presentación ante el público.

    Música en Pedrero

    A esta hora suena Garras de Amor en la cancha del Monumental.

    Falta poco

    La salida de Vozinha al estadio Monumental está pactada para las 19.30 horas de Chile.

    Los niños ven la presentación de Vozinha

    Hay ambiente en el Monumental

    ¿Quieres comprar la camiseta de Vozinha? Aquí toda la información

    Con Juan Sativo y Garras de Amor: los artistas invitados para esta fiesta

    Los detalles de la fiesta

    La Delegación Presidencial autorizó 42 mil personas en el Monumental. Además, habrá dos lienzo gigantes y cuatro bombos.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo de la presentación de Vozinha en el estadio Monumental.

    Más sobre:En vivoColo ColoFútbolVozinha

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