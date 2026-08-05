Revive la fiesta con la que Colo Colo presentó a Vozinha en el Monumental

Minuto a minuto

Gracias por acompañarnos De esta forma finaliza el relato en vivo de la presentación de Vozinha en el Monumental.

A esta hora el público se retira del estadio Monumental

Vozinha se retira en camioneta desde el césped del Monumental

El momento en que Vozinha recibe la camiseta de Colo Colo Vozinha recibe la camiseta que utilizará en Colo Colo @ElDeportivoLT pic.twitter.com/vEOQqNeVSM — Christian González (@chr_gonzalez) August 5, 2026

Sebastián Álvarez cae desde el cielo con la camiseta de Vozinha, la 29

Vozinha: “A los niños, todo en la vida es posible. Que sean humildes y trabajadores y conseguirán todo en la vida”

Vozinha posa con las copas de Colo Colo en la mitad de la cancha

Vozinha lanza balones de fútbol al público en el Monumental

Vozinha: “Muy contento y agradecido de corazón a todos por el apoyo y el cariño. ¡Vamos Colo Colo!"

¡Vozinha sale a la cancha del Monumental ante el aplauso del público!

Se apagan las luces y suena el himno de Colo Colo en el Momumental

Dos minutos para la salida de Vozinha

El arco norte, el lugar desde donde saldrá Vozinha El arco norte de la cancha del Monumental está preparado para recibir a Vozinha @ElDeportivoLT pic.twitter.com/eyVH5IM7K7 — Christian González (@chr_gonzalez) August 5, 2026

El fondo que espera a Vozinha en su presentación Los trofeos más significativos que ha conseguido Colo Colo esperan a Vozinha en el centro del campo de juego del Monumental @ElDeportivoLT pic.twitter.com/SgrhiXAhrh — Christian González (@chr_gonzalez) August 5, 2026

Así luce el estadio a 15 minutos de la salida de Vozinha Unas 18 mil personas esperan la presentación de Vozinha en el Monumental @ElDeportivoLT pic.twitter.com/DZjIFZWk3r — Christian González (@chr_gonzalez) August 5, 2026

Llegó Vozinha El portero de Cabo Verde ya está en los camarines del Monumental y se alista para su presentación ante el público.

Música en Pedrero A esta hora suena Garras de Amor en la cancha del Monumental.

Falta poco La salida de Vozinha al estadio Monumental está pactada para las 19.30 horas de Chile.

Los niños ven la presentación de Vozinha Martín, de siete años, analiza la llegada de Vozinha. Los niños son los que más disfrutan con el arribo del arquero de Cabo Verde @ElDeportivoLT pic.twitter.com/yDo6QAB3rO — Christian González (@chr_gonzalez) August 5, 2026

Hay ambiente en el Monumental Banderas con el rostro de Vozinha esperan a los hinchas al ingreso al Monumental @ElDeportivoLT pic.twitter.com/FGiglXpQts — Christian González (@chr_gonzalez) August 5, 2026

¿Quieres comprar la camiseta de Vozinha? Aquí toda la información 🧐 ¿Cuánto cuesta adquirir la camiseta de Vozinha en Colo Colo? https://t.co/Vrs0xr6dQp pic.twitter.com/4ULhBVXkOv — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) August 5, 2026

Con Juan Sativo y Garras de Amor: los artistas invitados para esta fiesta ¡Transmisión exclusiva de la bienvenida de Vozinha por nuestro canal de YouTube! 📺⚪️⚫️



Si no puedes estar en La Ruca, vive cada momento junto al Cacique 🤟🏻



Desde las 16:50 hrs podrás seguir en vivo, a través de nuestro canal de YouTube, el show previo y la presentación… pic.twitter.com/ja4Yyd0p0d — Colo-Colo (@ColoColo) August 5, 2026

Los detalles de la fiesta La Delegación Presidencial autorizó 42 mil personas en el Monumental. Además, habrá dos lienzo gigantes y cuatro bombos.