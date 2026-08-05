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    Codina acusa “encerrona” de Toledo y dice que alcalde busca “ser influencer” tras tenso cruce en Puente Alto

    El delegado presidencial metropolitano aseguró que el municipio fue informado previamente del operativo encabezado por el ministro Martín Arrau; acusó que el video difundido por el jefe comunal fue editado y cuestionó su disposición para coordinar acciones en materia de seguridad.

    Por 
    Luis Cerda

    El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, respondió al duro emplazamiento que le realizó el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, durante un operativo encabezado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en la comuna. La autoridad acusó que el jefe comunal preparó una “encerrona” con fines comunicacionales, defendió el despliegue del gobierno en materia de seguridad y aseguró que el municipio fue informado previamente de la actividad.

    La controversia se originó luego de que este miércoles Toledo difundiera un video en sus redes sociales en el que cuestionó la visita del ministro Arrau y de Codina, y lo acusó de no coordinar una reunión con el municipio. “Es tu responsabilidad la seguridad”, le reprochó el alcalde al delegado presidencial, acusando además al gobierno de no enfrentar adecuadamente la delincuencia en la comuna.

    En el registro, el jefe comunal sostuvo que las autoridades “vinieron a pasearse” por Puente Alto y les recriminó que “la pega hay que hacerla en la calle, en los territorios”. Codina, en tanto, le respondió: “Anda a hacer la pega como alcalde en vez de estar aquí haciendo el showcito para redes sociales”.

    En entrevista con el podcast Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el delegado aseguró que el enfrentamiento no fue espontáneo, sino que correspondió a una acción preparada por el alcalde, y que el video posteriormente difundido fue editado. “Lo primero que hay que señalarle a la gente que está viendo videos virales en las redes sociales es que da pena que se editen las cosas y también que se hagan estas encerronas como la que hizo el alcalde”, afirmó.

    Sobre uno de los principales cuestionamientos formulados por Toledo -que el gobierno llegó a la comuna sin informar previamente al municipio-, Codina sostuvo que sí hubo gestiones desde el Ministerio de Seguridad para convocarlo tanto al operativo como a una reunión de coordinación con las policías. “Sí se le avisó y también se le avisó de aquella reunión que hubo en la 20ª Comisaría. Fue incluso informada a través de correo electrónico, más allá de llamados telefónicos”, sostuvo.

    Incluso, aseguró que al consultar por esa coordinación le informaron que hubo intentos de contacto desde el día anterior y que el cambio reciente de la jefatura de gabinete del municipio pudo haber incidido en las comunicaciones. “Cuando yo les consulté me dijeron que estuvieron llamando desde ayer y que, al parecer, él cambió a su jefa de gabinete hace algunos días atrás”, manifestó.

    Respecto de la disposición del alcalde para trabajar con el Ejecutivo, Codina sostuvo que Toledo perdió una oportunidad para reunirse con el ministro Arrau y avanzar en materias de seguridad, pese a la compleja situación que enfrenta la comuna.

    ”Si hubiera existido buena voluntad por parte del alcalde de ir a colaborar, hubiera llegado al operativo, se hubiera juntado y se hubiera tomado cinco minutos por lo menos para haber hablado con el ministro Arrau de Seguridad", afirmó.

    El delegado insistió en que “lo primero que tienes que hacer para colaborar es asistir a las reuniones a las que se te convoca, asistir a las distintas instancias que te permiten acercarte a las autoridades e ir estableciendo un camino común de trabajo”, señaló.

    También cuestionó la forma en que Toledo enfrentó públicamente el episodio y sostuvo que “las autoridades tienen que entender que un cargo de esta naturaleza es muy distinto a estar tratando de ser influencer y creer que solamente generando disputas o conflictos con la autoridad con la que tienes que vincularte es la manera real de construir políticas públicas”.

    Sobre el registro difundido, insistió en que “el alcalde lo edita, corta y trata de hacer parecer una situación como lo que no es. Cuando tú no tienes nada que ocultar, dejas el video completo”.

    Defiende estrategia de seguridad

    Consultado por las críticas del alcalde sobre el trabajo del gobierno en Puente Alto, Codina defendió las medidas adoptadas por el Ejecutivo y reconoció que la comuna enfrenta una situación compleja en materia de seguridad.

    “Sabemos que hay una crisis de seguridad en el país”, afirmó, añadiendo que uno de los principales desafíos ha sido revertir la disminución de la dotación de Carabineros registrada durante la última década.

    “Los últimos cinco años la disminución de la dotación de Carabineros fue de 4.000 funcionarios, y esto es algo que nunca se informó adecuadamente”, aseguró.

    Finalmente, el delegado reafirmó que continuará desplegándose en Puente Alto, pese a las diferencias con el alcalde.

    “Mi compromiso irrestricto es seguir yendo a la comuna y apoyando. Más allá de que a veces se nos trate de manera irrespetuosa e injusta, yo voy a seguir yendo a terreno”, concluyó.

    Revisa el capítulo completo acá:

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