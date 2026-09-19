Raúl Soto (PPD): “Sería mezquino que tomemos palco en esta crisis y esperemos que al gobierno le vaya mal”

El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, espera tener una reunión privada con el Presidente José Antonio Kast cuando el domingo en la noche se sume a la comitiva que lo acompañará a Nueva York para ofrecer su primer discurso ante Naciones Unidas.

Uno de los líderes de la oposición quiere continuar en persona el diálogo que inició con el mandatario hace tres semanas, cuando este lo llamó personalmente para invitarlo a su gira presidencial.

El expresidente de la Cámara pretende transmitir la disposición de su colectividad de aportar en lo que pueda al gobierno, pero también sus críticas por el manejo del Ejecutivo en sus primeros seis meses.

¿Qué quiere transmitirle al presidente en el viaje?

Quiero transmitirle mi preocupación por el estado del país. Necesitamos que las acciones vayan en coherencia con el discurso de unidad del presidente, porque hasta ahora lo que vemos es una contradicción. Desde el PPD siempre vamos a tener apertura al diálogo, pero el primer paso lo debe dar el gobierno, y hasta ahora no lo ha demostrado con claridad. Voy a ver si hay espacio de construir algo desde allí, porque yo creo que como oposición no podemos comer cabritas mientras al país le va mal, debemos ser protagonistas, colaborar.

¿Cuál debe ser el rol del PPD en este ciclo?

El PPD tiene como principal misión la reconstrucción y el reposicionamiento del Socialismo Democrático, en conversación y en coordinación con todo el progresismo, pero desde una identidad y un domicilio político propio. Gran parte del problema del progresismo ha sido que concentró toda su energía en aquellos temas más identitarios, que son muy legítimos, que hay que seguir apoyando, pero sin descuidar nunca más la seguridad, las condiciones materiales de vida de los chilenos.

¿Y cuál es la disposición de su partido frente al gobierno de Kast?

Nosotros de buena fe siempre vamos a estar disponibles a tender puentes de diálogo en aquellas materias donde sea necesario. Sería mezquino que tomáramos palco en esta crisis y esperemos que al gobierno le vaya mal, más aún de lo que ya le está yendo mal.

¿Este diálogo el PPD lo debe buscar de manera autónoma o en conjunto con el resto de la oposición?

De las dos formas, eso lo desdramatizo. Creo que hay cosas donde podremos avanzar juntos y hay otras donde cada uno podrá tener sus posicionamientos propios.

No todos en su sector tienen la misma disposición de diálogo con el gobierno, la definición de varios de ellos es ser una oposición dura.

Hemos sido muy críticos estos seis meses, porque creemos que las cosas se han hecho mal, pero no nos vamos a cerrar nunca al diálogo y yo espero que nadie lo haga. Si alguien lo hace tendrá que explicarle al país las razones.

Usted plantea su disposión por conversar con La Moneda, pero se recuerdan los impasses que han tenido con el senador Pedro Araya. ¿Ha hablado con él para evitar nuevos descuelgues?

Hemos estado coordinados, con reuniones de mesas, de la comisión política, expertos y parlamentarios, incluido el senador. Estamos trabajando en un alineamiento importante a estas alturas para lo que viene.

Dijo que se ha puesto como meta el reposicionamiento del Socialismo Democrático. ¿Eso busca la coordinación que tienen con el PS, PL, la DC, pero sin el PC ni el FA?

Hay que tener siempre todos los espacios de conversación que sean necesarios al interior de la oposición. Está la mesa de presidentes que vamos a mantener, pero en paralelo se han creado otras instancias, una del SD. La idea es tener allí un primer acercamiento a cómo el SD no solamente enfrenta la agenda del gobierno, sino que también cómo se piensa de cara al futuro. Podemos poner este proyecto propio a disposición de un esfuerzo mayor de todo el progresismo para recuperar la mayoría social y política, pero la unidad no puede ser equivalente a uniformidad. Si todos somos lo mismo nos achicamos. Por eso el PDG o la derecha ha logrado correr el cerco hacia el centro y sectores populares. En algún momento si el FA se quiere sumar será bienvenido, si es que se definen como socialdemócratas.

¿Pero por qué se excluyó al FA y al PC?

Porque cada uno se autodefine. No voy a invitar a una coordinación socialdemócrata al FA si es que ellos no se definen a sí mismos como socialdemócratas, mucho menos al PC. Hay una coordinación de toda la oposición y ahí sí cabemos todos, sin duda alguna, pero si hay otras en las cuales algunos se sienten incómodos o que no necesariamente son parte, bueno, eso se respeta.

¿Esto no tiene nada que ver con una futura alianza con el FA y el PC?

No, acá no hay ninguna intención rupturista o divisionista de la oposición. Muy por el contrario, se trata de sumar dentro de la diversidad que tenemos. Lo que tenemos que evitar es el avance de la extrema derecha en nuestro país, y para hacerlo nuestra convicción es que el dique de contención tiene que construirse en la socialdemocracia. No se ha conversado nada todavía y no es el momento de hablar ni de alianzas ni de pactos electorales.

¿Usted ve una alianza con ellos?

Esa es una conversación que va a venir en su momento, que no es sano adelantarla. Hemos evitado hablar de una coalición en este momento, porque eso nos lleva justamente a tener que responder cosas incómodas, que podrían eventualmente dividirnos más que ayudarnos a buscar esa coordinación unitaria que estamos construyendo.

¿Ve al Partido Socialista más cercano a ustedes o al eje PC-FA?

El PS ha jugado un rol unificador importante. Ha sido un puente entre ambos mundos. Yo considero que están, en general e históricamente, más cercanos al SD, pero también sabemos que hay distintas visiones y que tendrán su propio proceso de reflexión.