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    Nevados de Chillán registra pulso eruptivo y mantiene Alerta Técnica Amarilla

    Sernageomin informó que el evento se registró desde las 14.10 horas en el complejo volcánico Nevados de Chillán. Continúa la emisión de piroclastos y se mantiene la Alerta Técnica Amarilla.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Nevados de Chillán registra pulso eruptivo y mantiene Alerta Técnica Amarilla

    El complejo volcánico Nevados de Chillán registró desde las 14.10 horas un pulso eruptivo, según informó el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

    De acuerdo con el organismo, el evento presentó una columna de alto contenido de piroclastos dispersada hacia el sur, que alcanzó los 380 metros sobre el cráter.

    Sernageomin indicó además que continúa la emisión de piroclastos desde el complejo volcánico.

    En tanto, se mantiene vigente la Alerta Técnica Amarilla para Nevados de Chillán.

    Al respecto, Pedro de Ríos, jefe de la unidad de emergencias de Sernageomin, declaró que, “si bien es importante destacar que el complejo volcánico Nevados de Chillán se encuentra en alerta técnica amarilla, es esperable que se generen este tipo de pulsos, dada su condición técnica”.

    En ese sentido, remarcó: “Nuestro llamado, como siempre, es a la precaución y a estar informado por los canales oficiales. Señalar (además) que se despachó un reporte especial de actividad volcánica para Senapred y las autoridades locales dando cuenta de esta situación.

    Finalmente, aclaró: “El pulso finalizó cerca de los 45 y 50 minutos de emisión, y no generó ningún impacto negativo hacia las personas o los territorios cercanos al volcán”.

    Nevados de Chillán registra pulso eruptivo y mantiene Alerta Técnica Amarilla
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