Autoridades encabezan celebraciones de Fiestas Patrias en Lo Barnechea y llaman a reforzar unidad y tradiciones

El Gobernador Regional Metropolitano, Claudio Orrego, junto al delegado presidencial, Germán Codina, encabezaron las actividades de fiestas patrias organizadas en la comuna de Lo Barnechea.

Los vecinos llegaron hasta la avenida Lo Barnechea con Cuatro Vientos para participar de la tradicional Misa Criolla y posterior desfile cívico, actividad que también contó con la presencia del alcalde de la comuna, Felipe Alessandri.

A eso del mediodía de este 18 de septiembre, se dio puntapié inicial a las actividades con la ceremonia religiosa presidida por el párroco de la Parroquia Santa Rosa, Iván Paz, quien ingresó acompañado por integrantes del Comité de Cuasimodo de la comuna.

Tras la liturgia, la Agrupación Folclórica Arrebol Barnecheíno, junto a bailarines independientes y miembros de la Unión Nacional de Conjuntos de Folclor, realizó un esquinazo y ofreció un pie de cueca a las autoridades.

En ese contexto, Orrego apuntó al carácter unitario de las celebraciones. “Esta es una de las fechas más importantes para los chilenos, que nos invita a estar unidos en el amor a la patria y a nuestras tradiciones”, sostuvo.

El gobernador agregó que desde el Gobierno de Santiago continuarán trabajando con los municipios para fortalecer la identidad local. “Vamos a seguir colaborando con todos los municipios para hacer de Santiago una gran ciudad, que valore su identidad y sus tradiciones” , afirmó.

Por su parte, Codina destacó que “mantener vivas estas costumbres es fundamental para fortalecer el sentido de comunidad y transmitir a las nuevas generaciones aquello que nos identifica como chilenos”.

El delegado presidencial agregó que las celebraciones constituyen “un espacio de encuentro” y que forman parte de “un patrimonio que debemos cuidar y proyectar hacia el futuro”.

En cuanto al desfile, participó la Banda Premilitar Héroes de la Concepción y la Decimonovena Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con sede en Lo Barnechea.

Asimismo, se sumaron distintas organizaciones comunales, entre ellas el Bibliobús de la Corporación Cultural, la Agrupación Folclórica Inclusiva “También Puedo” y la Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores.

El alcalde, en tanto, destacó el arraigo cultural de la comuna y sostuvo que las fiestas patrias son una oportunidad para “reencontrarnos, celebrar nuestra identidad y poner en valor el profundo arraigo cultural y campesino que hace única a nuestra querida comuna de Lo Barnechea”.

Alessandri añadió que “estos actos reflejan fielmente el espíritu republicano, la unidad y el orgullo que sentimos por nuestra Patria”.