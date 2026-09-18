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    Joven de 23 años fallece cerca de ramadas en Limache tras ataque con un arma cortopenetrante

    El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, afirmó que "posiblemente se trataría de un robo con homicidio".

    Por 
    Sofía Álvarez
    Joven de 23 años fallece cerca de ramadas en Limache tras ataque con un arma cortopenetrante

    Un joven falleció y un hombre resultó lesionado con un arma cortante tras ser presuntamente atacados cerca de las ramadas de Limache, en la Región de Valparaíso.

    En vista de los hechos, el Ministerio Público solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística al Hospital de Limache y posteriormente a una plaza de la Villa Isla Lenox.

    Ya en el centro asistencial, los detectives lograron establecer una víctima correspondiente a un hombre chileno de 23 años, sin antecedentes policiales. De acuerdo con el examen del medio criminalista, la causa de muerte del joven correspondería a un traumatismo toráxico por arma cortopenetrante. En paralelo, un sujeto de 36 años quedó con lesiones por un arma cortante.

    Los funcionarios se encuentran realizando diferentes diligencias de investigación con entrevistas a testigos, empadronamiento de vecinos del sector y análisis de las cámaras de seguridad.

    De acuerdo con el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la BH de Valparaíso, las víctimas se encontraban en la plaza a un costado de las ramadas de la ciudad cuando fueron abordados por un grupo de 7 a 10 sujetos, aproximadamente. En ese momento, comenzaron a discutir y se produjo la agresión.

    “También se maneja la hipótesis de que posiblemente se trataría de un robo con homicidio, ya que los imputados habrían sustraído ciertas especies a las víctimas”, agregó el uniformado. Los antecedentes del caso serán proporcionados al Ministerio Público.

    Joven de 23 años fallece en Limache tras ataque con un arma cortopenetrante

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