PDI detiene a imputado por homicidio de hombre de 29 años tras altercado en Peñalolén. Imagen referencial.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo durante la mañana de este jueves a un imputado por el homicidio de un hombre de 29 años ocurrido durante la madrugada del miércoles en la comuna de Peñalolén.

“El día de hoy, personal de la PDI, en este caso la Brigada de Homicidios Metropolitana, logró la detención de un sujeto chileno (...) autor del delito de homicidio y los antecedentes van a ser dados a conocer en la audiencia de control de detención el día de hoy”, sostuvo el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana.

PDI detiene a imputado por homicidio de hombre de 29 años tras altercado en Peñalolén

De acuerdo con los antecedentes entregados por el subprefecto, el crimen se produjo en la vía pública, luego de una discusión y posterior altercado en el que participaron varias personas.

En ese contexto, uno de los involucrados habría utilizado un arma de fuego y efectuado un disparo que impactó a la víctima, quien posteriormente falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

Tras el homicidio, el presunto autor permaneció prófugo hasta que detectives de la Brigada de Homicidios Metropolitana lograron ubicarlo durante la mañana de este jueves al interior de un inmueble de Peñalolén.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención.