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    “Abucheos, miedo y sufrimiento”: Brasil advierte del “susto” del Flamengo para llegar a semifinales de la Libertadores

    El campeón solo pudo empatar ante Independiente del Valle en el Maracaná para meterse en la ronda de los mejores cuatro. “Con drama”, tituló Globo Esporte, mientras que Estadao habla del “error insólito” del portero de los ecuatorianos.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Duras críticas de prensa brasileña hacia Flamengo en la Libertadores. FOTO: X @Libertadores.

    Flamengo del chileno titular Erick Pulgar vivió momentos de terror en el Maracaná. El gigante carioca había ganado 2-0 a Independiente del Valle en Ecuador, pero vio como se achicaba esa ventaja en Río de Janeiro, al margen de la expulsión de Jorginho. Finalmente, un grosero error del arquero visitante permitió al equipo respirar más tranquilo tras el empate 1-1.

    En ese escenario, la exigente prensa brasileña se detuvo en todas las variables que permitieron la octava semifinal del Mengao en su historia con la Copa Libertadores. Un partido que dejó muchas dudas en los hinchas.

    “Con drama”, fue el titular principal del portal Globo Esporte, el cual insistió en la sorpresa que se llevó el millonario plantel: “¡Un susto en el Maracaná! Flamengo recibe un gol, sufre una expulsión, pero aguanta ante Independiente del Valle y avanza a las semifinales de la Libertadores”.

    El Jornal O Globo, uno de los medios más importantes de la nación más grande de Sudamérica coincidió con su hermano editorial. “Flamengo tuvo dificultades contra Del Valle, pero logró un empate y aseguró su clasificación para las semifinales de la Libertadores”, resumió el periódico.

    Asimismo, agregó que el equipo carioca “se mete en problemas con la expulsión de Jorginho y ve cómo el portero del equipo ecuatoriano comete un error garrafal al final; Estudiantes-ARG será su próximo rival”.

    En su nota principal advirtió que “los hinchas del Flamengo, que esperaban un partido fácil, se llevaron una sorpresa. Tras ganar 2-0 en Ecuador, el Flamengo empató 1-1 con Independiente del Valle-EQU este jueves en el Maracaná, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Libertadores.

    “Error insólito”

    Estadao, el medio escrito más prominente de la gigante nación, apuntó al insólito yerro del arquero del cuadro ecuatoriano, el colombiano Aldair Quintana, quien calculó mal una salida y permitió el empate de Giorgian de Arrascaeta.

    “Flamengo consigue un empate gracias a un error insólito del portero de Del Valle y avanza a las semifinales de la Libertadores”, afirmó el diario de Sao Paulo. Además, agregó que “había ganado en Ecuador, se llevó un susto, pero evitó un marcador global ajustado y se enfrentará a Estudiantes, que eliminó a Corinthians”.

    Precisamente, el meta cafetalero fue el principal apuntado por el medio UOL. El columnista Paulo Vinicius Coelho dedicó gran parte de su comentario del partido en la persona de la desafortunada actuación del arquero.

    “El portero Aldair Quintana fue bautizado en honor a uno de los mejores defensores de la historia del fútbol brasileño, una estrella que Flamengo produjo en casa: Aldair. Como si fuera un defensor incapaz de controlar el balón, el portero dejó que este pasara por encima de su cabeza”, se lee en el comentario del afamado periodista.

    Además, el popular PVC resumió el ambiente que se vivió en el Maracaná cuando los ecuatorianos se fueron sobre la portería local: “se escucharon abucheos justo en el momento en que Arrascaeta terminó la jugada. Hubo miedo, sufrimiento y un jugador estrella que salvó la noche para el Flamengo”.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresFlamengoIndependiente del ValleErick Pulgar

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