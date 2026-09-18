Así funciona la red de Metro este viernes 18 de septiembre: toda la red se encuentra disponible
Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.
La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.
El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.
Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.
Normalizan servicio en Plaza de Armas
A eso de las 13.04 horas, Metro de Santiago confirmó la reposición del servicio en la estación Plaza de Armas, de Línea 3 y Línea 5, con lo que toda la red vuelve a estar disponible.
Cierran estación Plaza de Armas por Te Deum Ecuménico
A las 09.13 horas, Metro de Santiago informó el cierre de la estación Plaza de Armas en la Línea 3 y Línea 5, debido a actividades en el exterior. Cabe señalar que se trata de la realización del Te Deum Ecuménico en la Catedral de Santiago.
De igual manera, el transporte subterráneo informó que la combinación en la estación Plaza de Armas se mantiene disponible.
La red comienza sus operaciones sin novedades
Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 07:30 horas con toda la red disponible.
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