Hombre muere baleado cerca de su casa en La Granja: PDI busca a presunto autor

Un hombre de alrededor de 50 años murió tras ser baleado durante la noche del jueves en las inmediaciones de su domicilio, en la comuna de La Granja. La Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) investigan las circunstancias del crimen y realizan diligencias para ubicar a quien habría participado en el ataque.

De acuerdo con el fiscal ECOH Ignazio Rivera, la víctima recibió al menos un impacto balístico por la espalda. En el lugar los equipos investigadores encontraron alrededor de 15 vainillas, mientras que preliminarmente se estableció que el arma utilizada sería de calibre 9 milímetros.

“Lo que sí tenemos certeza es que habría recibido un impacto balístico y en el sitio del suceso, como ustedes pueden apreciar, se encuentran alrededor de 15 disparos y vainillas ”, señaló Rivera.

Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía, el hombre había estado compartiendo con vecinos durante la jornada y posteriormente habría protagonizado un altercado con personas cuya identidad todavía se desconoce.

“Todavía no podemos tener certeza si se trata de uno o dos agresores, no lo sabemos por ahora (...) no podemos hablar de un intercambio de disparos”, explicó el persecutor.

La Brigada de Homicidios Sur se encuentra empadronando testigos y recopilando otros antecedentes que permitan reconstruir la dinámica del hecho.

PDI levanta evidencia balística y audiovisual

El comisario Rodrigo Gana, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, señaló que personal especializado concurrió inicialmente hasta el Hospital de La Florida y posteriormente se trasladó al lugar donde ocurrió el ataque.

De acuerdo con el funcionario policial, la víctima se encontraba cerca de su domicilio cuando fue abordada y recibió varios disparos, quedando gravemente herida.

“Conforme al trabajo del sitio se logró levantar evidencia balística, así como también evidencia biológica y audiovisual, las cuales permitieron establecer la dinámica del hecho ”, indicó Gana.

La PDI mantiene diligencias destinadas a establecer el paradero del presunto responsable y obtener nuevos medios de prueba. Fiscalía informó además que equipos especializados de la policía trabajan en el sitio del suceso debido a los múltiples disparos registrados en el lugar.