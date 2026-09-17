Interno muere tras ser atacado al interior de cárcel de Quillota

Un interno falleció la mañana de este jueves tras ser atacado al interior del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Quillota, en la Región de Valparaíso.

De acuerdo con la fiscal de turno, Mónica Arancibia, la Fiscalía recibió durante la mañana un llamado informando sobre el fallecimiento, por lo que se trasladó hasta el recinto penitenciario junto a personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

El interno había sido trasladado durante la tarde del miércoles desde Los Andes y permanecía a la espera de ser clasificado para determinar el módulo al que sería destinado. “Esa clasificación se hizo la mañana del día de hoy y al momento de ser ingresado al módulo, pocos momentos después, fue atacado por una persona o personas que aún no están individualizadas porque los otros internos, testigos del hecho, no han dado cuenta de lo que ocurrió”, señaló Arancibia.

Tras la agresión, fue auxiliado por personal de Gendarmería y derivado a la enfermería del recinto donde lamentablemente falleció, de acuerdo a la persecutora.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Local de Quillota, que junto a la Brigada de Homicidios de la PDI realizará las diligencias para establecer la identidad de él o los autores del ataque.