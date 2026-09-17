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    Manuel Pellegrini y el gran arranque del Betis: “Le pido al equipo regularidad, que esto no sea un momento en la temporada”

    El Ingeniero valoró el destacado comienzo del conjunto verdiblanco, que se instaló junto al Real Madrid como escolta del Barcelona en LaLiga.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Manuel Pellegrini valoró su nuevo triunfo con el Betis. Foto: Javier Vergara/PHOTOSPORT JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

    Manuel Pellegrini se encumbró en LaLiga. El Betis superó al Getafe y sumó su quinta victoria en seis partidos, ubicándose en la línea del Real Madrid con 15 puntos. Ambos equipos son escoltas del Barcelona, que suma tres unidades más.

    Tras el encuentro, el Ingeniero valoró el gran arranque de temporada, también marcado por un debut exitoso en Champions League: “Muy contento. Tener 15 puntos de 18 no es fácil, y más insertando un partido de la Champions de visita con el puntero del torneo francés y ganarlo. Creo que es un comienzo muy motivador y de mucha exigencia, de continuar intentando llegar siempre lo más arriba posible”, comenzó señalando en la transmisión de DAZN. “Le pido al equipo regularidad, que esto no sea un momento en la temporada”, enfatizó.

    Pellegrini valoró el triunfo ante el Getafe de José Bordalás, quien se ha transformado en uno de sus rivales más complejos en España: “El Getafe es un equipo complicado, que defiende mucho y que es muy fuerte. Por suerte logramos convertir ese gol. Tuvimos tres o cuatro ocasiones de gol bastante claras”, indicó.

    El equipo estuvo muy bien en defensa; prácticamente no llegaron a nuestra portería. Si no se puede hacer más de un gol, tenemos que saber mantener la portería en blanco, pero siempre teniendo la posesión del balón en campo rival e intentando buscar el segundo gol”, analizó.

    El Ingeniero también destacó lo realizado por Abde Ezzalzouli, autor del único tanto del partido: “Es mucho tiempo: son prácticamente cuatro meses en los que no ha podido jugar con continuidad, por eso le hacemos jugar como máximo 70 minutos. Ahora tiene la reincorporación a la selección de Marruecos. Es un jugador muy importante, con mucha potencia y que nos marca la diferencia”, remarcó.

    Las palabras de Pellegrini

    Pellegrini abordó el reclamo de Bordalás en el gol de Abde, que fue anulado y validado tras revisión del VAR: “No he visto la repetición del gol, así que no podría opinar. Pero si no era el gol, también tuvimos tiros en los palos y paradas de su portero. Creo que el justo vencedor fuimos nosotros; el Getafe se defendió muy bien, pero a nuestra portería prácticamente no llegó”, dijo.

    También tuvo palabras para el gran rendimiento del portero Álvaro Valles, a quien candidateó para la selección española, sobre todo tras la lesión de Joan García: “Ser seleccionador es muy difícil, no solo en el puesto de portero sino en todos los puestos del campo, al haber tantas alternativas en tantos equipos. Estoy seguro de que Luis de la Fuente va a saber elegir a los mejores”, dijo.

    Finlamente, se refirió al regreso de Dani Ceballos: “Es muy importante. Es un jugador que salió de la cantera y se fue nada menos que ocho años a un equipo como el Real Madrid, donde no es fácil mantenerse tanto tiempo. Vuelve además con mucha ilusión. Teniendo distintas alternativas, esperó al Betis hasta el final porque quería volver a su casa, así que nos está haciendo un aporte muy importante”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaBetisManuel PellegriniGetafe

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