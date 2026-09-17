Seremi de Salud RM fiscaliza parrilladas previo a Fiestas Patrias: la mitad no cumplía con la normativa sanitaria

A horas del inicio de Fiestas Patrias, la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, llevó a cabo una fiscalización de los restaurantes de parrilladas para verificar en terreno las condiciones sanitarias.

Al respecto, la autoridad sanitaria detalló que han fiscalizado 83 restaurantes en cinco semanas y han iniciado 42 sumarios sanitarios.

“Es decir, la mitad de los restaurantes típicos y parrilladas que hemos fiscalizado no cumplen con la normativa, y hemos tenido que prohibir el funcionamiento de 2 de estos locales”, señaló. “Fundamentalmente por la presencia de heces de roedores, lo que implica una deficiencia sanitaria graves para los trabajadores y los clientes”, añadió.

Durante 2025, detalló la seremi, en la RM se notificaron 186 brotes de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA), con 960 enfermos, de los cuales 84 requirieron hospitalización.

En lo que va de este 2026, se han notificado 122 brotes de ETA con 575 enfermos y 118 hospitalizados.

En las Fiestas Patrias del año pasado, en tanto, en la Región Metropolitana se registraron cinco brotes de enfermedades por transmisión de alimentos y 27 enfermos.

En esta línea, la autoridad sanitaria recordó a la ciudadanía que es fundamental que elijan alimentarse “siempre en locales establecidos y con autorización sanitaria, fijándose que el recinto se encuentre aseado y también mantenga sus utensilios, como cubiertos o vasos, limpios, al igual que los baños, los que deben contar con agua, jabón y papel para secado de manos.

“Fíjense también en la higiene de los manipuladores de los alimentos y garzones, los que deben estar con sus manos limpias, al igual que su uniforme y sin adornos en las manos, como anillos, ni pintura de uñas”, sostuvo.

Asimismo, recordó que no sólo las carnes en mal estado pueden representar un riesgo en los restaurantes.

“Las verduras que se usan para ensaladas deben estar bien lavadas y desinfectadas y las salsas como mayonesas o productos elaborados con yogurt o cremas tienen que mantenerse refrigerados, no a temperatura ambiente”, sentenció.

En cuanto a la intoxicación alimentaria, explicó, los síntomas varían según el origen de la contaminación.

“En la mayoría de los tipos de intoxicación alimentaria se presentan uno o más de los siguientes signos y síntomas: náuseas, vómitos, diarrea, dolor y calambres abdominales y fiebre. Los signos y síntomas pueden comenzar horas después de ingerir el alimento contaminado, o bien pueden comenzar días o incluso semanas después”, señaló.