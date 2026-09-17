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    Política

    Ahora van por senadores: la incesante operación del PDG por ampliar su nómina de militantes

    Tras las gestiones que han hecho con algunos alcaldes, el partido se propuso ensanchar su presencia en el parlamento, buscando tener presencia en la Cámara Alta. Por ello, las conversaciones con algunos miembros de esa corporación ya están desatadas.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Santiago, 16 de noviembre 2025. El candidato presidencial, Franco Parisi, realiza un discurso durante el conteo de votos. Sebastian Nanco/Aton Chile SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

    Concejales, alcaldes y parlamentarios. En el Partido de la Gente abrieron su propio “mercado de pases” para fichar a autoridades que militan en otros partidos.

    En conversación con el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera, la hermana del líder del partido, la diputada Zandra Parisi, aseguró que hay al menos dos senadores que podrían unirse a las filas de su partido: Enrique Lee (ind. -RN) y Pedro Araya (PPD).

    Sobre el primero, la diputada, en tono de broma, dijo: “Mi querido senador Lee, que no tiene partido el pobrecito”.

    Junto con asegurar que lo ideal sería que entraran a militar en el PDG, Parisi aseguró que “lo importante es que sí hemos tenido conversaciones, que hemos logrado acercar posturas y eso es lo que hay que seguir trabajando”.

    “Feliz y agradecida de poder integrarlos a la bancada y mucho más aún, de poder apoyarlos en las decisiones que ellos tomen en el Senado, que cuenten con el respaldo del PDG es una lectura mayor que se le hace al gobierno”, añadió en el podcast.

    La Tercera consultó a los dos senadores. En el caso de Lee, el parlamentario confirmó los acercamientos que ha tenido con el partido, pero también con Renovación Nacional, bancada de la cual es parte en el Senado. Sin embargo, aclaró: “Mi condición de independiente se mantiene”.

    “El PDG es un gran partido, cuando fui diputado estuve en su bancada, así como ahora estoy en la bancada de Renovación Nacional, dos partidos que me han acogido, pero en lo cercano mi condición de independencia no veo que cambie”, explicó el representante de Arica.

    Sin embargo, el senador independiente es consciente de que producto de la reforma al sistema político que está próxima a despacharse a ley, el escenario podría cambiar.

    “Está dentro de las alternativas de dejar la independencia dependiendo de cómo se configure el nuevo escenario. Su implementación y ejecución no son inmediatas (de la reforma), todo lo que tiene que ver con senadores y diputados militantes e independientes no es algo que se vaya a implementar inmediatamente”, reconoció Lee.

    Diputado Enrique (ind.), como presidente de la comisión Defensa. Foto: Cámara de Diputados.

    El senador Araya, en tanto, si bien confirmó los acercamientos con Franco Parisi, aseguró que eran para intercambiar posturas sobre “lo que está ocurriendo hoy día en el país y la visión que yo tenía de ciertos puntos, y asimismo, yo conocer qué estaban pensando ellos respecto de determinadas situaciones”.

    Sobre la posibilidad de unirse a las filas del PDG, el senador por Antofagasta afirmó: “Sé que ha enviado una serie de mensajes por los medios de comunicación y este no es el primero; de hecho hizo varios durante su campaña presidencial, sobre todo en medios de Antofagasta, que señaló que le gustaría que tanto yo como Jaime (su hermano diputado) nos integráramos a las filas del PDG y a trabajar en el proyecto que tenían como partido”.

    A pesar de los roces que generó al interior del PPD su apertura a conversar con el gobierno en torno a la agenda de seguridad, Araya es enfático que no está en sus planes salirse del partido de calle París.

    “Si fuera expulsado del PPD, probablemente me voy a quedar como independiente colaborando en la socialdemocracia”, enfatizó.

    22-06-2026 PEDRO ARAYA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Si bien la diputada confirmó que existe un tercer parlamentario con el que tendieron puentes, en el PDG han preferido mantener en reserva el nombre.

    Sin embargo, al menos públicamente, la plana mayor del partido se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), donde la timonel de la Cámara Alta se comprometió a darle celeridad a los proyectos que presente la bancada del PDG cuando lleguen a esta corporación.

    “Cuando hay buenas ideas para Chile, las recibo y las impulso. El respaldo que Franco Parisi obtuvo en el norte del país y a nivel nacional debe ser considerado, porque detrás de esos votos hay personas que valoraron propuestas concretas”, dijo Núñez tras la reunión en la que estuvo junto a los hermano Parisi y el jefe de la bancada de diputados, Juan Marcelo Valenzuela.

    La apuesta por alcaldes

    Este año, el PDG ya había puesto sus ojos en diferentes autoridades comunales.

    La última fue el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (ind.).

    “Usted es una persona que sabe mucho, no solamente fue oficial de Carabineros, abogado, también tiene esa sensibilidad que nosotros en el PDG valoramos mucho. Y quién sabe si en el futuro, ojalá nuestros caminos se junten, porque el PDG valora personas como usted”, le dijo Parisi a Desbordes en el punto de prensa que ofrecieron en conjunto tras la cita que tuvieron el pasado 13 de agosto.

    Desbordes es el tercer alcalde que visita este año.

    El primero fue el jefe comunal de Puente Alto, Matías Toledo (Ind.), quien se ha perfilado como un liderazgo de izquierda y que, producto de la reunión que concretaron ambos en mayo de este año, hubo cierto ruido en la oposición, donde ven a Toledo, a pesar de que no milita, como uno de los suyos.

    En ese mismo mes, Parisi concertó una reunión con la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (Ind.-FA). “Fue una muy buena instancia para conversar, compartir ideas y conocer de primera mano las necesidades y desafíos que enfrentan los vecinos de la comuna”, publicó el excandidato presidencial en su cuenta de Instagram luego del encuentro.

    Más sobre:PolíticaPDGZandra ParisiLa Tercera PMEnrique LeePedro Araya

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