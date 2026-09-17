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    Ante alta cifra de violencia femicida en septiembre de 2025: ministra Marín refuerza Ruta de Protección de las Mujeres dispuesta en ramadas

    Desde el Ministerio de la Mujer anunciaron que estarán desplegados durante las Fiestas Patrias para entregar orientación sobre cómo actuar frente a situaciones de violencia y dónde acceder a apoyo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Como ya es costumbre, este año en las fondas del Parque O’Higgins y en otras ramadas del país se dispuso un stand con información sobre orientación, denuncia y acceso a la red de apoyo frente a situaciones de violencia.

    La iniciativa del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se denomina Ruta de Protección de las Mujeres, y busca orientar a las personas, a través de folletos y conversación, sobre los pasos a seguir en caso de sufrir agresiones.

    Desde la cartera liderada por la ministra Judith Marín, señalaron que el despliegue se refuerza en Fiestas Patrias considerando que en estas fechas suelen aumentar las situaciones de violencia.

    De hecho, según el último Informe del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), septiembre concentró 45 hechos de violencia femicida durante 2025, convirtiéndose en el segundo mes con mayor cantidad de casos, solo detrás de enero, que registró 50.

    En ese contexto, la ministra señaló que la iniciativa se está desarrollando en distintas regiones del país a través las seremis, ejecutándose “en distintas instancias como las fondas preventivas que hemos iniciado junto a las delegaciones presidenciales regionales”, indicó.

    La guía informativa busca reforzar la información sobre “los canales de orientación y denuncia, como el 1455 de SernamEG, el 133 de Carabineros y el 134 de la PDI, para que las mujeres sepan dónde acudir y puedan pedir ayuda”, señaló Marín.

    Considerando que el consumo de bebidas alcohólicas aumenta en estas fechas, y con ello los casos de violencia, la general de Carabineros, Mitza González, remarcó que “el consumo de alcohol no es un atenuante, no es una excusa referida a la ocurrencia de delitos contra la mujer, específicamente de violencia intrafamiliar o también en algunos casos delitos sexuales”.

    Desde la Municipalidad de Santiago, la abogada de la Dirección de Prevención y Seguridad y parte de la Defensoría de Víctimas, Valentina Carreras, destacó los servicios disponibles para acompañar a personas afectadas por delitos y, particularmente, las herramientas destinadas a mujeres víctimas de violencia de género.

    “La Defensoría de Víctimas cuenta con un programa de acompañamiento, asesoramiento y representación judicial a personas que son víctimas de delitos, para proporcionar un apoyo integral desde el área social, psicológica y jurídica”, sostuvo.

    Además, señaló que la comuna cuenta con el programa Santiago Te Acompaña, “que busca prevenir mediante la sensibilización y las intervenciones sociales, jurídicas y psicológicas”.

    Desde el ministerio aseguraron que la Ruta de Protección de las Mujeres continuará presente en espacios de alta concurrencia y actividades preventivas a nivel nacional, donde sus equipos entregarán orientación sobre cómo actuar frente a situaciones de violencia y dónde acceder a apoyo.

    A través del 1455 de SernamEG, las mujeres pueden recibir orientación y conocer las alternativas disponibles según cada situación.

    Más sobre:Ministerio de la MujerFondasFiestas PatriasJudith Marín

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