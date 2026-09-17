Mercados se toman un respiro tras efecto de alza de tasas de la Fed y el dólar cae en la previa de Fiestas Patrias

Los mercados se recuperaron luego de la caída de este miércoles, marcada por la primera subida de tasas en tres años por parte de la Reserva Federal (Fed). Además, la jornada local estaba marcada por el feriado de Fiestas Patrias en Chile.

Los tres principales índices de Wall Street subían en medio de un avance del sector tecnológico e industrial, marcado por el avance de Nvidia, Amazon, Microsoft y Caterpillar.

También destacaba en la jornada la baja de los rendimientos de los bonos del tesoro, que se impulsaron en la jornada de este miércoles cuando la Fed subió las tasas. La rentabilidad del bono del tesoro a 10 años se ubicaba por debajo del 5% del alcanzado este miércoles.

Brett Mitstifer, director de inversiones de banca privada y gestión patrimonial de Flagstar Bank dijo a Reuters que “el inicio de un ciclo de subidas de tasas puede traer volatilidad, pero la volatilidad no tiene por qué poner fin a un mercado alcista”.

“Si este ciclo se mantiene moderado, los inversionistas disciplinados deberían considerar las perturbaciones del mercado como oportunidades para mejorar la calidad, y no como motivos para abandonar por completo el riesgo”, agregó.

La jornada también estaba marcada por la caída del precio del petróleo.

Ante este contexto, el Dow Jones subía 0,64%, el S&P 500 sumaba un 1,04% y el Nasdaq ganaba un 1,54%.

Por su parte, la Bolsa de Santiago se sumó a la tendencia de Wall Street y cerró con ganancias. La plaza local terminó su jornada de forma anticipada por motivo del feriado de Fiestas Patrias.

En concreto, el Ipsa, el principal índice bursátil de Chile, subió 1,30% a 11.381,18 puntos. Así, el selectivo nacional avanzó luego de dos jornadas consecutivas a la baja, donde restó casi un 1%.

Mientras que en la semana, el Ipsa volvió a subir luego de la caída de 2,03% de la semana pasada, la que terminó con una racha alcista de tres semanas consecutivas con ganancias (+3,69%). Durante esta semana, el Ipsa avanzó un 1,43%.

El dólar cae y el cobre sube

El tipo de cambio en Chile bajó luego de impulsarse la jornada pasada por motivo de la Fed. Además, también cerró de forma anticipada por motivo de las Fiestas Patrias.

“El mensaje (de la Fed) fue más duro de lo que parte del mercado esperaba: una tasa más alta en Estados Unidos hace que el dólar rinda más y que el dinero que buscaba oportunidades en países como Chile prefiera quedarse allá. Ese efecto pesa con especial fuerza sobre el peso, porque la tasa local sigue baja y la moneda chilena ha quedado en desventaja frente a otras de la región”, dijo Sebastián Moncada, senior account manager de la app de inversiones XTB.

Al cierre de esta edición, el dólar bajó $2,43 respecto al cierre de este miércoles y llegó a un valor de $959,25 la unidad. Así, la divisa perdió terreno luego de subir $4,68 en la jornada de este miércoles.

Mientras que en la semana el dólar subió $16,25 y anotó seis semanas seguidas al alza, donde acumula una subida de $47,05. Una racha así no se veía desde la semana del 9 de febrero del 2026 a la 20 de marzo, donde sumó $72,85.

El tipo de cambio en Chile se impulsaba en medio de una jornada donde el cobre volvió a ganar terreno. En la Bolsa de Metales de Londres, el precio spot del metal subió 1,22% a US$6,53 la libra y acumuló tres jornadas seguidas con alza, donde sumó un 2,53%.

“Los precios del cobre repuntaron el jueves, al reincorporarse al mercado los compradores chinos tras la reciente ola de ventas, al tiempo que mejoraban las perspectivas de demanda y el dólar se debilitaba”, dijo Reuters en una nota.

Mientras que el cobre en la semana subió 0,07% respecto del cierre de la semana anterior. Con este resultado, el promedio anual alcanzó US$ 6,07 por libra, lo que representa un aumento de 40,32% respecto de la misma fecha de 2025.

“Más que el precio, esta semana se modificó el motor del mercado: la Reserva Federal subió las tasas por primera vez desde 2023, mientras China mostró una recuperación industrial y una demanda física de cobre más activa. Al mismo tiempo, el aumento de inventarios en Londres redujo la señal de escasez inmediata. El balance fue un cobre estable, sostenido por China, pero limitado por condiciones financieras más restrictivas”, dijo la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en su informe semanal de precios.

En tanto, el dólar en el mundo operaba casi plano. El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de seis monedas, caía 0,01% a 100,4 puntos.

La divisa en el mundo subió luego del alza de tasas por parte de la Fed y este jueves moderó su avance en medio de la caída de los precios del petróleo.

El crudo cae

Los precios del petróleo bajan en el contexto de que Arabia Saudita está poniendo a disposición de refinerías asiáticas cargamentos adicionales de crudo, mediante transferencias de buque a buque en las cercanías del puerto de Sohar, en Omán.

“Riad también está ofreciendo cargamentos adicionales de crudo a refinadores asiáticos a través de transferencias de barco a barco cerca de Omán, proporcionando una ruta alternativa de exportación tras las interrupciones en la terminal de Yanbu”, explicó Trading Economics en una nota.

Sin embargo, el precio del crudo sigue presionado por las tensiones en el Medio Oriente, donde se afecta la zona del estrecho de Ormuz, paso en el que circula más del 20% del petróleo del mundo y hoy su tráfico está interrumpido por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Ante este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia para Chile, caía 1,22% a US$104 por barril. En tanto, el precio del barril del petróleo WTI caía 0,69% a US$101.