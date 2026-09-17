En vivo: el Crystal Palace de Darío Osorio debuta en la Europa League contra Lech Poznan
El conjunto inglés enfrenta la primera fecha de la fase de liga de la competencia.
Minuto a minuto
Crystal Palace 3-0 Lech Poznan
62′, Cambios en Lech Poznan
Yannick Agniero y Filip Jagiello entran por Ishak y Sayyad.
62’, Cambios para el Palace
Dwight McNeil y Óscar Mingueza por Timber y Khalaili.
51′, Casi el cuartooo
Pino la mete al área y nadie llega para anotar. En la réplica, el remate de Timer llega a las manos del portero visitas
49′, Llegan los polacos
Remate débil de Ishak a las manos del portero Benítez de las Águilas.
46′, Comienza la segunda parteee
Vuelve ma rodar la pelota en el sur de Londres, donde los locales golean al cuadro polaco.
45′, Termina la primera parte en Selhurst Park
Los locales de Crystal Palace ganan 3-0 a un Lech Poznan que ha defendido muy mal en Reino Unido. Victoria merecida para la escuadra del chileno Darío Osorio, quien espera sumar minutos en la segunda fracción.
34′, GOOOL DE CRYSTAL PALACE
Jørgen Strand Larsen inicia la goleada para los ingleses.
33′, Penal para el Palace
Radosław Murawski derriba a Pino en el área.
27′, GOOOL DEL PALACE
Tiro de esquina de Wharton que cae en el segundo palo para el cabezazo Chris Richards.
22′, Otra vez la visitaaa
Pase profundo que deja solo a Ishak, pero su definición se va muy cerca sobre el arco que defiende Walter Benítez.
18′, Se acerca Lech Poznan
Remate del hondureño Luis Palma que rebota e la zaga del Palace.
10′, GOOOOL DEL PALACE
Error garrafal de Terry Yegbe que regala el lateral a Yeremy Pino, quien ingresa al área y coloca el primero de los británicos.
2′, Casiiii los polacos
Patrik Walemark desborda por la derecha e Ishak no logra rematar cerca de la línea de gol. Era el primero de la visita.
1′, Empieza el partidoooo
Rueda la pelota en el sur de Londres.
Debut histórico
El cuadro británico se estrena en este torneo europeo, después del título de la Conference League de la pasada temporada.
El once de Lech Poznan
La formación de Crystal Palace
Buenas tardes
Acá comienza la transmisión de El Deportivo para el duelo de la Fase de Liga de La Europa League entre el Crystal Palace de Inglaterra y el Lech Poznan de Polonia.
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