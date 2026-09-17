Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Independiente del Valle en TV y streaming. Foto referencial de archivo @erickoficial Lucas Almeida

Flamengo recibe a Independiente del Valle este jueves, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto brasileño se presenta tras su victoria por 2-0 en el partido de ida, por lo que el equipo de Erick Pulgar busca sellar su avance en la competencia internacional.

Cuándo juega Flamengo vs. Independiente

El partido de Flamengo contra Independiente del Valle es este jueves 17 de septiembre a las 21:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Maracaná de Brasil.

Dónde ver a Flamengo vs. Independiente

El partido de Flamengo contra Independiente del Valle se transmite en el canal ESPN .

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