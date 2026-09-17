A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup
Los ciudadanos juegan de local por la tercera ronda de la copa inglesa.
Este jueves avanzan los partidos de la Carabao Cup y llega el turno de la participación del Manchester City, que recibe la visita de Norwich City.
Los ciudadanos llegan con buenos ánimos tras quedarse con el derbi contra el Manchester United por la Premier League.
Por su parte, Norwich City también busca avanzar en la competencia y llega como militante de la segunda división inglesa.
Cuándo juega Manchester City vs. Norwich City
El partido del Manchester City contra Norwich City es este jueves 17 de septiembre a las 15:30 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Manchester City vs. Norwich City
El partido del Manchester City contra Norwich City se transmite en la plataforma Disney+, dentro del apartado de ESPN del Plan Premium.
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