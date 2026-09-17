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    Seguridad en Fiestas Patrias: gobierno llama a la prevención y confirma despliegue de más de 6 mil carabineros en todo el país

    Considerando el alto flujo de personas en las calles y vehículos en carreteras, se han intensificado las fiscalizaciones de parte de Carabineros y equipos especializados.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, hizo un llamado al autocuidado en estas Fiestas Patrias, fecha en que aumenta el despliegue de vehículos en carreteras y también el consumo de alcohol.

    A modo de prevención y para realizar labores de fiscalización, el ministro confirmó que se desplegarán “más de 6.000 carabineros adicionales en diferentes operativos junto a otros servicios públicos para dar más tranquilidad y presencia en la población”.

    Eso sí, destacó que “lo principal es la prevención. La responsabilidad es de cada uno”.

    En ese sentido, recomendó “dejar todo bien resguardado” si se va a salir del hogar, y no consumir alcohol si se va a manejar.

    “Son cosas bastante prácticas y obvias, pero no está de más reiterarlas. La prevención es responsabilidad de cada uno”, sostuvo, agregando que “la protección y seguridad de la población es responsabilidad del Estado, y por eso estaremos trabajando para tener unas felices Fiestas Patrias”.

    Cabe recordar que, de acuerdo a las proyecciones, más de 400 mil vehículos saldrán de la RM con motivo de las celebraciones patrias, por lo que se intensificaron las fiscalizaciones en carreteras.

    También se hizo un refuerzo de controles en los terminales de buses, con el objetivo de otorgar viajes más seguros.

    Más sobre:SeguridadGobiernoPrevenciónMartín ArrauFiestas Patrias

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