Investigan fatal accidente de parapente en Iquique

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reportó la mañana de este jueves un accidente de parapente en Iquique, Región de Tarapacá.

“Informamos de un accidente de parapente en sector Huayquique, al sur de Iquique. Equipo de investigadores de la DGAC activados para iniciar la investigación correspondiente”, señalaron en sus redes sociales.

Se constató el fallecimiento de una persona involucrada en el hecho.

La Fiscalía de Tarapacá, en tanto, instruyó trabajos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y del Servicio Médico Legal (SML).

La teniente Tania San Martín señaló que el parapentista cayó desde la ladera del cerro en el mirador junto a avenida Arturo Prat.

“Al lugar concurrió personal SAMU, quienes realizaron maniobras de reanimación al afectado, constatando posteriormente su fallecimiento. Asimismo, por instrucción del Ministerio Público, se dispuso personal de especializado de Carabineros para la realización de diligencias destinadas a esclarecer la ocurrencia de este lamentable hecho”, indicó.

Más tarde, medio locales informaron que la víctima fue identificada como Felipe González, de 34 años y funcionario de la DGAC.

Según antecedentes difundidos por Chilevisión Noticias, el vuelo habría comenzado en Alto Hospicio con dirección hacia la costa.

González ensayaba para una exhibición programada para este viernes 18 de septiembre, en la que tenía previsto descender con una bandera chilena como parte de las actividades de Fiestas Patrias.