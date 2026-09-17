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    Ximena Ossandón anuncia proyecto para rebautizar la RM como “Región Metropolitana del General Baquedano”

    La diputada RN reveló que la iniciativa está lista y que pretende ingresarla próximamente al Congreso, asegurando que la modificación haría honor a nuestra historia, porque "Metropolitana no significa nada".

    Por 
    Lya Rosen
    Santiago, 14 de Septiembre de 2026. La Estatua del General Baquedano se encuentra lista para ser entregada y exhibida al público después de ser restaurada, instalada en su plinto y retirar los muros que la protegieron durante los trabajos Diego Martin/Aton Chile

    La diputada Ximena Ossandón (RN) reveló este miércoles que tiene listo un proyecto para rebautizar la Región Metropolitana como “Región Metropolitana del General Baquedano”, iniciativa que pretende presentar próximamente en el Congreso.

    El anuncio se produjo la misma jornada en que se dio a conocer que el monumento del héroe de la Guerra del Pacífico quedará al descubierto este sábado, tras el desfile del Ejército de Chile en la Parada Militar.

    La actividad, solicitada por la institución castrense, se realizará antes de la reinauguración oficial del monumento en su ubicación original en Plaza Italia, luego de cinco años de restauración. En la instancia, el militar y político será homenajeado por más de dos mil efectivos del Ejército.

    “Yo tengo un proyecto justamente que quiero presentar luego. Es bien ambicioso: cambiarle el nombre a nuestra región, Región Metropolitana, relacionándola con el General Baquedano, como tenemos la de O’Higgins, como tenemos la de Ibáñez del Campo”, partió explicando la legisladora en conversación con Radio Infinita.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Ossandón argumentó: “Porque él fue una persona muy importante, fue General en Jefe de la Guerra del Pacífico y yo creo que (lo) merece, ¿no es cierto? Y nuestra Región Metropolitana es como nada, pero Región Metropolitana del General Baquedano me parece que haría honor incluso a nuestra historia. Y no solo Metropolitana, porque Metropolitana no significa nada”.

    La parlamentaria indicó que el proyecto “lo tenemos listo hace un tiempo”, pero explicó que antes de finalizarlo y presentarlo definitivamente querían ver “qué pasaba con esto de que vuelva el general Baquedano”, en relación con el regreso del monumento a su ubicación original “con toda gloria y majestad”.

    Más sobre:Ximena OssandónDiputadaRNProyectoRegión MetropolitanaNombreGeneral BaquedanoMonumentoNacional

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