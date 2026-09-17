Con una paya y un pie de cueca, Kast inaugura junto a Desbordes las fondas en el Parque O’Higgins

Con el clásico Parque O’Higiggins como telón de fondo, el Presidente José Antonio Kast y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dieron por inauguradas oficialmente las fondas 2026 durante la noche de este miércoles.

Para el Mandatario estas son sus primeras Fiestas Patrias desde que aterrizó en La Moneda, por lo que la atención estaba puesta en los simbolismos que se podrían dar, sobre todo considerando que por esta misma fecha en 2025, la tensión entre el entonces Presidente Gabriel Boric y Desbordes fue evidente, con varias tradiciones que se rompieron y cruces públicos entre Ejecutivo y municipio.

Recordado es que ninguna representante de ese gobierno bailó con el alcalde el tradicional pie de cueca, o que Boric dio por inauguradas las fondas en La Pampilla y no en Santiago. También que el propio expresidente no se sentó, como dicta el protocolo, en el palco 21 junto al jefe comunal para la gala oficial en el Teatro Municipal.

Pero esta vez todo fue diferente. Kast ha verbalizado su predilección por las tradiciones chilenas, algo que va a marcar su despliegue en este 18 de septiembre, como ya adelantó La Tercera.

Según el cronograma de una ceremonia que tuvo como lema ‘Un canto a lo que amas’, inspirado en la obra de Gabriela Mistral, a las 20:50 debían entrar al escenario principal tanto Kast como Desbordes. Esto, finalmente, se produjo a las 21:03 horas. A esa altura, la organización ya le había entregado banderas chilenas a los asistentes para que las hondearan cuando ingresaran ambas autoridades.

La presentación de otras personalidades dio paso a algunas pifias, especialmente cuando el gobernador de la RM, Claudio Orrego, fue anunciado por altoparlantes. Vale recordar que la cita que él sostuvo con el Presidente durante esta misma jornada generó desconcierto en un sector de los republicanos, quienes habían fracasado en su intento por destituirlo.

Santiago, 16 de septiembre 2026. El Presidente de la Republica, acompanado de la Primera Dama, inaugura la Gran Fonda de Chile en el Parque Ohiggins, dando inicio a las celebraciones por Fiestas Patrias. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Tras ello, el El Orfeón Nacional de Carabineros interpretó el himno nacional, dando paso a las palabras de bienvenida del alcalde Desbordes, quien centró su discurso en seguridad, agradeció la presencia del Mandatario y recordó la historia de cómo empezó la fonda en el Parque O’Higgins. También le habló a su par de San Bernardo, Christopher White (PS), luego de que hace algunos días se conociera un plan para matarlo. “Cuenta con mi respeto y apoyo cuando lo necesites”, le dijo.

Kast también se dirigió a White, con quien compartirá este jueves en el desfile de su comuna.

Además, aprovechó de hablarle al país. “Van quedando atrás los meses difíciles (...). Estamos haciendo un trabajo serio y responsable que está dando ya las primeras señales”, señaló, además de instalar la idea de unidad: “Trabajando juntos vamos a sacar a nuestra nación adelante”.

“Si alguien va a tomar, que entregue las llaves”, dijo, justo antes de cerrar sus palabras con una paya que llevó escrita: “Dicen que somos fomes, y puede que tengan razón, pero no nos eligieron para contar chistes, sino para arreglar nuestra nación. Me dijeron que otra cosa era con guitarra, y pucha que tenían razón, pero gobernar se hace más fácil, cuando le ponemos el corazón”, fue parte de la paya.

“Día a día, sin perderse, hay mucho que ordenar, queremos un Chile seguro, y que vuelva a despegar. Que vuelva fuerte el trabajo, y que podamos progresar, que las familias tranquilas, vuelvan también a soñar. Quiero acabar mi paya, con esperanza y con honor, y le digo a todo Chile: tranquilos, no sólo vamos a estar bien, sino que vamos a estar mucho mejor”, señaló en otro momento.

Tras los discursos, la chicha tampoco faltó, proveniente de las bodegas José Toro, de la comuna de San Felipe.

Así llegó el primer pie de cueca, protagonizado por la primera dama, María Pía Adriasola, que llegó vestida de huasa elegante, junto a Kast, a quien le entregó un poncho para que bailara. El Presidente también usó una chupalla y la canción elegida fue ‘La Rosa con el Clavel’.

En paralelo Desbordes bailó con la directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Santiago, Eleonora Espinoza. El segundo pie también fue de ellos cuatro, y ya para el tercero se sumaron otras autoridades como el gobernador Orrego, el delegado presidencial Germán Codina y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf. Posteriormente, buena parte de quienes estaban en las primeras filas se sumaron al baile, como la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, o el propio Kast con una de las vecinas de Santiago invitadas.

Las vestimentas, más allá de Adriasola y Kast, fueron elegidas con pinzas. Por ejemplo, la ministra de la Mujer, Judith Marín, también llegó de huasa elegante.

La cueca de Kast

Después de varias semanas de ensayo, el Presidente protagonizó su primer pie de cueca público como Mandatario. La presentación la preparó desde hace tiempo.

Santiago, 16 de septiembre 2026. El Presidente de la Republica, acompanado de la Primera Dama, inaugura la Gran Fonda de Chile en el Parque Ohiggins, dando inicio a las celebraciones por Fiestas Patrias. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Al menos una vez por semana se hizo un espacio en su agenda para practicar junto a un grupo de la comuna de Paine, con el que ya había ensayado en años anteriores cuando ejercía otros cargos. La preparación no era menor al tratarse de una de las primeras apariciones del Presidente en una de las tradiciones más emblemáticas. Una que para él también tiene un cariz especial.

Kast, eso sí, no llegó sin experiencia. El año pasado, durante la campaña a la Presidencia, compartió en sus redes sociales un video en que se le veía realizando algunos de los pasos del baile nacional junto a uno de sus hijos.

En todo caso, horas antes del debut en el Parque O’Higgins, la cueca ya se había tomado La Moneda. Durante la jornada, en una celebración de Fiestas Patrias junto a funcionarios de Presidencia, se sucedieron varios pies de cueca. La primera dama fue una de las protagonistas y se animó a bailar en más de una ocasión .

También se sumaron a la pista varios integrantes del equipo de gobierno: el ministro de la Segpres, José García Ruminot; la ministra Wulf; la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo; y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Kast, en cambio, reservó su debut para la noche.