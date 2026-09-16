Señal contra el crimen: 300 efectivos de seguridad y diversas autoridades dirán presente en visita de Kast a San Bernardo

A inicios de septiembre el Ministerio Público reveló que un detenido tenía un plan para matar al alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS). La acción, supuestamente, era atentar contra el jefe comunal antes del 18 de septiembre, específicamente en un acto público que se dará este jueves en la comuna .

El revuelo que eso generó derivó en que la autoridad comunal invitara al Presidente José Antonio Kast a ser parte de la ceremonia, para dar una señal de unidad y de no claudicar frente al crimen organizado. El Mandatario aceptó.

Ello, indefectiblemente, derivó en un resguardo especial de seguridad, mayor al visto anteriormente en esta misma actividad, una ceremonia religiosa y desfile cívico militar que se hace todos los años en la comuna, pero que este 2026 tendrá un cariz distinto por la presencia presidencial y lo ocurrido en la previa.

La instancia -a la que además asistirán varias otras autoridades- terminó transformándose en un objetivo, el de dar la señal de que no se le tiene miedo a las bandas criminales, considerando que la Fiscalía pensaba que el detenido Juan Flores -conocido como “Indio Juan”- quería asesinar a White y que él igualmente estará presente en el acto.

El alcalde Christopher White (PS). Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Por lo mismo es que habrá un resguardo de seguridad especial: un total de 300 efectivos entre Carabineros, seguridad presidencial y seguridad municipal, según pudo conocer La Tercera. Asimismo, se amplió el espectro de calles cerradas a un área mucho mayor a la de años anteriores. Fuentes del municipio dicen que además podría haber resguardo con francotiradores , así como ocurrió cuando el expresidente Gabriel Boric acudió hasta el lugar.

El evento congregará a varias autoridades relevantes además de Kast. Por un lado estará el comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, los alcaldes Matías Toledo (Puente Alto) y Claudia Pizarro (La Pintana), además de los diputados Enrique Bassaletti (Partido Republicano), Ignacio Achurra (Frente Amplio) y Jaime Coloma (UDI), y la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans.

El 15 de septiembre 2024 se realizó en San Bernardo el Te Deum Evangélico en la Iglesia Metodista Pentecostal al que acudió el expresidente Gabriel Boric. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Enviaron sus excusas por no poder asistir el expresidente Boric y la exprimera dama Cecilia Morel.

Fuentes policiales comentan que en esta ocasión, y al igual que otros eventos similares, Carabineros despliega servicios especiales de protección de las autoridades, más aún cuando en dicho acto está presente el Presidente de la República o cargos con alto perfil de riesgo como el ministro de Seguridad, o los jefes de las policías.

En ese sentido, comentan las mismas fuentes policiales, y como pasa en otras instancias, siempre se realizan evaluaciones de riesgo de los eventos y espacios y basado en eso se determina las características de los servicios que debe desplegar la policía uniformada. Es decir, al determinarse una mayor peligrosidad, el nivel de despliegue será mayor.

Andres Pina

Al estar presente el Mandatario, y como en todos sus despliegues, el nivel de seguridad de la primera autoridad contempla despliegue de un alto número de escoltas, así como también de avanzadas y de la presencia de unidades especializadas como el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), equipo que incluye la presencia de especialistas antiexplosivos revisando los espacios, grupos de reacción táctica o incluso francotiradores, según lo determine la necesidad de seguridad.

Por último, los despliegues para este tipo de eventos también contempla la presencia de unidades territoriales, es decir patrulleros, así como también de equipos de Control de Orden Público, el departamento de Protección de Personas Importantes (PPI), entre otras reparticiones.

La agenda

La ceremonia partirá a las 11 horas con la misa y Te Deum en la Catedral de San Bernardo, que será presidida por monseñor Juan Ignacio González Errázuriz. Luego, a las 12:10 las autoridades bajarán a una cripta para rendir honores al fundador de la ciudad, Domingo Eyzaguirre, y a los próceres de la Guerra del Pacífico.

Después, a las 12:30 comenzará el desfile cívico militar, que este año será especial pues marcharán 1.000 personas, de los cuales unos 150 son efectivos de la Fuerza Aérea, Armada, Carabineros, sumándose este año representantes de Gendarmería.

El 15 de septiembre 2024 se realizó en San Bernardo el Te Deum Evangélico en la Iglesia Metodista Pentecostal al que acudió el expresidente Gabriel Boric. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Durante la jornada habrán tres discursos: el primero será el del comandante en jefe del Ejército y luego seguirá el turno del alcalde White, de quien se espera que aborde la unidad en los sectores políticos para enfrentar juntos el crimen organizado, en línea con lo que ha dicho en sus últimas intervenciones tras conocerse el plan para atentar en su contra . Las palabras de cierre las tendrá a su cargo el Presidente Kast.

Con todo, el despliegue de seguridad comenzó hace casi diez días, cuando la avanzada presidencial acudió hasta el lugar para analizar los perímetros y preparar las medidas especiales de seguridad para la visita del Mandatario.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White.

Para Kast la comuna también tiene un cariz especial pues desde 2002 a 2014 fue diputado del entonces distrito 30, que agrupaba precisamente a San Bernardo junto a otras comunas. De ahí que cuando el Presidente acudió al lugar a visitar a White el pasado 3 de septiembre una vez conocidas las amenazas, en el municipio muchos de los antiguos funcionarios del lugar se acordaban de él y lo saludaron.

La amenaza a White adquirió gravedad y solidaridad de parte de todos los sectores políticos. El alcalde en su minuto quedó en shock y tuvo licencia médica después de que el Ministerio Público le diera la advertencia. Asimismo, se aumentó la seguridad y resguardos hacia su persona.