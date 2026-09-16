SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Señal contra el crimen: 300 efectivos de seguridad y diversas autoridades dirán presente en visita de Kast a San Bernardo

    El Presidente acudirá a la comuna para participar de un desfile cívico militar y de una ceremonia religiosa, luego de que se revelara un plan para matar al alcalde Christopher White. Junto al Mandatario estará el comandante en jefe del Ejército, el general director de Carabineros, un ministro, el gobernador de la RM y varios alcaldes.

    Por 
    Luciano Jiménez
    msm

    A inicios de septiembre el Ministerio Público reveló que un detenido tenía un plan para matar al alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS). La acción, supuestamente, era atentar contra el jefe comunal antes del 18 de septiembre, específicamente en un acto público que se dará este jueves en la comuna.

    El revuelo que eso generó derivó en que la autoridad comunal invitara al Presidente José Antonio Kast a ser parte de la ceremonia, para dar una señal de unidad y de no claudicar frente al crimen organizado. El Mandatario aceptó.

    Ello, indefectiblemente, derivó en un resguardo especial de seguridad, mayor al visto anteriormente en esta misma actividad, una ceremonia religiosa y desfile cívico militar que se hace todos los años en la comuna, pero que este 2026 tendrá un cariz distinto por la presencia presidencial y lo ocurrido en la previa.

    La instancia -a la que además asistirán varias otras autoridades- terminó transformándose en un objetivo, el de dar la señal de que no se le tiene miedo a las bandas criminales, considerando que la Fiscalía pensaba que el detenido Juan Flores -conocido como “Indio Juan”- quería asesinar a White y que él igualmente estará presente en el acto.

    El alcalde Christopher White (PS). Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Por lo mismo es que habrá un resguardo de seguridad especial: un total de 300 efectivos entre Carabineros, seguridad presidencial y seguridad municipal, según pudo conocer La Tercera. Asimismo, se amplió el espectro de calles cerradas a un área mucho mayor a la de años anteriores. Fuentes del municipio dicen que además podría haber resguardo con francotiradores, así como ocurrió cuando el expresidente Gabriel Boric acudió hasta el lugar.

    El evento congregará a varias autoridades relevantes además de Kast. Por un lado estará el comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, los alcaldes Matías Toledo (Puente Alto) y Claudia Pizarro (La Pintana), además de los diputados Enrique Bassaletti (Partido Republicano), Ignacio Achurra (Frente Amplio) y Jaime Coloma (UDI), y la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans.

    El 15 de septiembre 2024 se realizó en San Bernardo el Te Deum Evangélico en la Iglesia Metodista Pentecostal al que acudió el expresidente Gabriel Boric. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Enviaron sus excusas por no poder asistir el expresidente Boric y la exprimera dama Cecilia Morel.

    Fuentes policiales comentan que en esta ocasión, y al igual que otros eventos similares, Carabineros despliega servicios especiales de protección de las autoridades, más aún cuando en dicho acto está presente el Presidente de la República o cargos con alto perfil de riesgo como el ministro de Seguridad, o los jefes de las policías.

    En ese sentido, comentan las mismas fuentes policiales, y como pasa en otras instancias, siempre se realizan evaluaciones de riesgo de los eventos y espacios y basado en eso se determina las características de los servicios que debe desplegar la policía uniformada. Es decir, al determinarse una mayor peligrosidad, el nivel de despliegue será mayor.

    Andres Pina

    Al estar presente el Mandatario, y como en todos sus despliegues, el nivel de seguridad de la primera autoridad contempla despliegue de un alto número de escoltas, así como también de avanzadas y de la presencia de unidades especializadas como el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), equipo que incluye la presencia de especialistas antiexplosivos revisando los espacios, grupos de reacción táctica o incluso francotiradores, según lo determine la necesidad de seguridad.

    Por último, los despliegues para este tipo de eventos también contempla la presencia de unidades territoriales, es decir patrulleros, así como también de equipos de Control de Orden Público, el departamento de Protección de Personas Importantes (PPI), entre otras reparticiones.

    La agenda

    La ceremonia partirá a las 11 horas con la misa y Te Deum en la Catedral de San Bernardo, que será presidida por monseñor Juan Ignacio González Errázuriz. Luego, a las 12:10 las autoridades bajarán a una cripta para rendir honores al fundador de la ciudad, Domingo Eyzaguirre, y a los próceres de la Guerra del Pacífico.

    Después, a las 12:30 comenzará el desfile cívico militar, que este año será especial pues marcharán 1.000 personas, de los cuales unos 150 son efectivos de la Fuerza Aérea, Armada, Carabineros, sumándose este año representantes de Gendarmería.

    El 15 de septiembre 2024 se realizó en San Bernardo el Te Deum Evangélico en la Iglesia Metodista Pentecostal al que acudió el expresidente Gabriel Boric. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Durante la jornada habrán tres discursos: el primero será el del comandante en jefe del Ejército y luego seguirá el turno del alcalde White, de quien se espera que aborde la unidad en los sectores políticos para enfrentar juntos el crimen organizado, en línea con lo que ha dicho en sus últimas intervenciones tras conocerse el plan para atentar en su contra. Las palabras de cierre las tendrá a su cargo el Presidente Kast.

    Con todo, el despliegue de seguridad comenzó hace casi diez días, cuando la avanzada presidencial acudió hasta el lugar para analizar los perímetros y preparar las medidas especiales de seguridad para la visita del Mandatario.

    El alcalde de San Bernardo, Christopher White.

    Para Kast la comuna también tiene un cariz especial pues desde 2002 a 2014 fue diputado del entonces distrito 30, que agrupaba precisamente a San Bernardo junto a otras comunas. De ahí que cuando el Presidente acudió al lugar a visitar a White el pasado 3 de septiembre una vez conocidas las amenazas, en el municipio muchos de los antiguos funcionarios del lugar se acordaban de él y lo saludaron.

    La amenaza a White adquirió gravedad y solidaridad de parte de todos los sectores políticos. El alcalde en su minuto quedó en shock y tuvo licencia médica después de que el Ministerio Público le diera la advertencia. Asimismo, se aumentó la seguridad y resguardos hacia su persona.

    Más sobre:Crimen organizadoSan BernardoChristopher WhiteJosé Antonio KastSeguridadCarabinerosKastWhite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercados se toman un respiro tras efecto de alza de tasas de la Fed y el dólar cae en la previa de Fiestas Patrias

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    La Moneda descarta modificar modelo de vocería en medio de presión en el oficialismo

    Fonda Doña Florinda realiza nueva propuesta y Municipalidad de La Florida otorga patentes para que el evento se confirme

    Seremi de Salud RM fiscaliza parrilladas previo a Fiestas Patrias: la mitad no cumplía con la normativa sanitaria

    Lo más leído

    1.
    Ximena Ossandón anuncia proyecto para rebautizar la RM como “Región Metropolitana del General Baquedano”

    Ximena Ossandón anuncia proyecto para rebautizar la RM como “Región Metropolitana del General Baquedano”

    2.
    Cardenal Fernando Chomali entra a debate por indultos: “Yo preferiría hablar de clemencia”

    Cardenal Fernando Chomali entra a debate por indultos: “Yo preferiría hablar de clemencia”

    3.
    En prisión preventiva quedan 6 funcionarios del Juzgado de Policía Local de La Granja imputados por fraude de multas de TAG

    En prisión preventiva quedan 6 funcionarios del Juzgado de Policía Local de La Granja imputados por fraude de multas de TAG

    4.
    Luis Maldonado logra triunfo en el TC y suspende juicio por Ley Zamudio en arremetida para frenar su jubilación en octubre

    Luis Maldonado logra triunfo en el TC y suspende juicio por Ley Zamudio en arremetida para frenar su jubilación en octubre

    5.
    Pagó fianza para salir de prisión y nunca más apareció: banquetera que estafaba novios en Viña del Mar está prófuga

    Pagó fianza para salir de prisión y nunca más apareció: banquetera que estafaba novios en Viña del Mar está prófuga

    6.
    “Lo que no debiera ocurrir es que se incrementen a valores insostenibles”: MOP aborda debate por tarifa de los peajes

    “Lo que no debiera ocurrir es que se incrementen a valores insostenibles”: MOP aborda debate por tarifa de los peajes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Independiente del Valle en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Independiente del Valle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    La Moneda descarta modificar modelo de vocería en medio de presión en el oficialismo
    Chile

    La Moneda descarta modificar modelo de vocería en medio de presión en el oficialismo

    Fonda Doña Florinda realiza nueva propuesta y Municipalidad de La Florida otorga patentes para que el evento se confirme

    Seremi de Salud RM fiscaliza parrilladas previo a Fiestas Patrias: la mitad no cumplía con la normativa sanitaria

    Española Grenergy busca construir un data center en Polapico por US$25 millones
    Negocios

    Española Grenergy busca construir un data center en Polapico por US$25 millones

    Mercados se toman un respiro tras efecto de alza de tasas de la Fed y el dólar cae en la previa de Fiestas Patrias

    Mercados se toman un respiro tras efecto de alza de tasas de la Fed y el dólar cae en la previa de Fiestas Patrias

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h
    Tendencias

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    Manuel Pellegrini y el gran arranque del Betis: “Le pido al equipo regularidad, que esto no sea un momento en la temporada”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini y el gran arranque del Betis: “Le pido al equipo regularidad, que esto no sea un momento en la temporada”

    DP World Tour: Joaquín Niemann se derrumba en Inglaterra después de un gran inicio

    Está intratable: el Betis de Manuel Pellegrini supera al Getafe y se encumbra en LaLiga como escolta

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres
    Tecnología

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú
    Cultura y entretención

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

    Grandes fortunas de Francia rompen su discreción y apuestan a financiar la carrera presidencial de Marine Le Pen
    Mundo

    Grandes fortunas de Francia rompen su discreción y apuestan a financiar la carrera presidencial de Marine Le Pen

    Brasil: Lula irá a la ONU a decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de su país

    Dimite el primer ministro de Suecia tras la victoria del bloque izquierdista en las elecciones

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero