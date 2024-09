Presidente Boric asiste a Te Deum Evangélico en San Bernardo

Alrededor de las 12.00 de este domingo, el Presidente Gabriel Boric llegó a la Iglesia Metodista Pentecostal de San Bernardo, para participar en el Servicio de Acción de Gracias que las organizaciones evangélicas realizan cada año en el marco de las Fiestas Patrias.

Tras recibir el saludo protocolar de un destacamento de honor de las Fuerzas Armadas y de Orden, el Mandatario ingresó al recinto y tomó asiento junto al ministro Ricardo Blanco, presidente de la Corte Suprema, y el presidente del Senado, José García Ruminot (RN). Junto al Jefe de Estado, también estaba la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC).

Santiago, 15 de septiembre 2024 Se realiza Te Deum Evangelico en la Iglesia Metodista Pentecostal de San Bernardo Javier Salvo/Aton Chile

La ceremonia -conocida popularmente como Te Deum Evangélico- contó por primera vez con la asistencia de un representante de la Iglesia Católica, el monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago.

A la instancia también asistieron 14 ministros y ministras: Carolina Tohá (Interior), Álvaro Elizalde (Segpres), Luis Cordero (Justicia), Mario Marcel (Hacienda), Nicolás Grau (Economía), Javiera Toro (Desarrollo Social), Carolina Arredondo (Culturas), Esteban Valenzuela (Agricultura), Jessica López (Obras Públicas), Ximena Aguilera (Salud), Jaime Pizarro (Deportes), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Aisén Etcheverry (Ciencia), Marcela Sandoval (Bienes Nacionales) y Ricardo Montero (ministro subrogante de Defensa).

Santiago, 15 de septiembre 2024 Se realiza Te Deum Evangelico en la Iglesia Metodista Pentecostal de San Bernardo Javier Salvo/Aton Chile

Casi al término de liturgia, el Presidente recibió un retrato de la artista mexicana Frida Kahlo de parte de una de las representantes de la comunidad evangélica.

A la salida del templo, Boric respondió las consultas de la prensa de las Iglesias Evangélicas sobre la ceremonia. “Es estremecedor poder constatar la fe de tanta gente, que además con tanta entrega, con tanto cariño, agradece a Chile y ora por Chile”, aseveró.

“Yo, lo he dicho, no tengo el don de la fe, pero sin embargo siento esta tremenda energía que quienes sí la tienen me transmiten y las tremendas vibras y apoyo que en sus oraciones están. Y orar por Chile es orar por todos nosotros. Entonces eso es algo que yo agradezco profundamente y la pasión que tienen acá es realmente emocionante, estremecedora y hace bien. Lo que uno ve acá hace bien”, reconoció.

Posteriormente, el Jefe de Estado se retiró sin responder las consultas de los medios que se encontraban apostados a fuera del templo.