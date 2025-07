Rapture o cómo Debbbie Harry revolucionó el rap al frente de Blondie

En 1981, Blondie era una de las bandas más relevantes del orbe. Con Parallel Lines, su tercer álbum lanzado dos años antes, habían dado un golpe al tablero amén de singles inmortales como Picture This, Hanging on the Telephone, Heart of Glass, Sunday Girl o One Way or Another. El disco llegó al número 1 en Reino Unido y al 6 en EE.UU. En tanto, Heart of Glass alcanzó el puesto 1 en EE.UU. en el ranking de singles.

Luego vino Eat to the Beat (1979) que consolidó esa posición y les dio un single número 1 en Reino Unido (Atomic). Pero faltaba todavía un hito. Mientras la banda se encontraba grabando Autoamerican, comenzó a incursionar en otros géneros lejos del post punk y la new wave.

Rapture, se llamaba una canción que se encontraban grabando, y en un momento la cantante Debbie Harry y el guitarrista Chris Stein -el dúo alma mater del conjunto-decidieron incorporar una sección de rap a la canción. Para entonces, el género era más bien una rareza, un estilo muy marginal.

Artistas como Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa y Kurtis Blow llevaban rapeando desde mediados de los 70, y The Sugarhill Gang irrumpió en el Hot 100 en 1979 con Rapper’s Delight, pero hasta ese 1981, nunca había estado en un single de éxito.

Como lo señala el sitio Songfacts, Harry y Stein eran habitués del estilo. “Harry y Chris Stein de Blondie defendieron el rap y se involucraron en la comunidad, asistiendo a menudo a estas fiestas callejeras; incluso llevaron a Nile Rodgers a una, donde descubrió que su canción Good Times era una de las favoritas de los DJ".

En rigor, la dupla se basó en una fiesta a la que fueron invitados por los pioneros del rap, Grandmaster Flash y Fab 5 Freddy. Este último, tenía un evento en la Police Athletic League en el sur del Bronx y los llamó.

“Fue súper emocionante y revelador ver todo esto ocurriendo al mismo tiempo que la escena musical del centro, pero realmente no había ninguna conexión entre ambas escenas en ese momento”, dijo Stein durante una entrevista de podcast en 2022. “Habíamos escuchado Rapper’s Delight [The Sugarhill Gang] en la radio, así que tenía una idea básica, pero verlo en persona fue realmente revelador”.

Blondie Deborah Harry, Gary Valentine, Clem Burke, Chris Stein, James Destri 1976 **I.V. Photo: mptvimages.com

“Fue un evento realmente genial y muy emocionante”, compartió Stein. “No se parecía en nada a lo que estábamos acostumbrados, con bandas subiendo y bajando del escenario, y una banda reemplazando a otra. Era una locura continua de DJs y MCs subiendo y tocando en una especie de bucle”, agregó.

Con el impulso de ese evento en el Bronx, Stein y Debbie comenzaron a componer la canción, y mencionar a Fab 5 Freddy y Grandmaster Flash fue algo evidente para la pareja. “Era uno de los nuestros -dijo Harry sobre Flash- Era el hombre y nos caía bien. Era un buen tipo, y lo notábamos. Había algo realmente ahí... y tenía que llegar a alguna parte”.

El rap comenzó a ser trabajado por ambos, aunque cada uno con sus propios intereses. “Colaboramos en la mayor parte -dijo Stein- Yo era el fumador de películas de serie B en aquel entonces, así que escribí todas las tonterías de ‘El hombre de Marte’”.

De acuerdo a Songfacts, la idea de “raptar” le vino a Harry por un concepto religioso. “En cierta teología cristiana, el Rapto es un evento en el que los creyentes son transportados al cielo, mientras que otros deben soportar el comienzo del fin de los tiempos en la Tierra. La letra de esta canción es un tanto apocalíptica, ya que el “Hombre de Marte” comienza a destruir el planeta con su apetito insaciable. La palabra ‘Rapto’ también es un juego de palabras con el componente rap de la canción".

Era tal el espíritu ecléctico del grupo, que entre las sesiones de Rapture también comenzaron a trabajar en la muy caribeña The tide is high. En parte porque el grupo tenía dudas con Rapture y sentían que The tide is high resultaría mejor. De hecho, el mismo Stein era un entusiasta de esta última. “Tenía muchísima fe en ella como canción”.

“La gente que más admirábamos, como Bowie y Lou Reed, los Rolling Stones, siempre se estaban rediseñando a medida que avanzaban y cambiaban, cambiando sus géneros”, agregó el guitarrista.

Debbie Harry opinó en la misma línea: “Era simplemente nuestra naturaleza como artistas. Ninguno de nosotros provenía de una ideología estrictamente musical, por lo que nuestros intereses y observaciones iban más allá de los de alguien estrictamente interesado en bandas de rock o pop”.

De hecho, Rapture fue lanzada como single después que The tide is high alcanzara el número 1 en EE.UU. Para sorpresa del conjunto saltó directo al primer lugar en los listados estadounidenses, permaneciendo 2 semanas en ésta posición. Fue su último hit en ese mercado y la primera vez que el rap alcanzaba una posición mainstream.