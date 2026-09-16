Decretan prisión preventiva contra funcionario de Gendarmería que intentó ingresar teléfono a la cárcel El Manzano en Concepción

En prisión preventiva quedó este miércoles un funcionario de Gendarmería de Chile que le imputan los delitos de cohecho agravado, ingreso de elementos prohibidos a un recinto penal y tenencia ilegal de municiones.

Según la información conocida, el sujeto fue descubierto intentando ingresar un teléfono celular a la cárcel de El Manzano, en la ciudad de Concepción.

El Ministerio Público había desarrollado una investigación de cuatro meses en conjunto a la Policía de Investigaciones (PDI) y un grupo de investigación de Gendarmería de Chile para descubrir el caso.

“El tribunal estimó analizó los antecedentes que pudimos entregarles el día de hoy. Estuvo de acuerdo con la imputación de cargos que hicimos, se justificó claramente por parte del Ministerio Público y por lo tanto el tribunal determinó la medida cautelar que nosotros habíamos pedido y en este caso es la prisión preventiva ”, señaló el fiscal Mario Elgueta, de la Fiscalía Regional del Biobío.

El juzgado determinó que la libertad del funcionario detenido era un peligro para la seguridad de la sociedad y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación.