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    Nacional

    Homicidio en Peñalolén: hombre muere baleado al intervenir en defensa de mujer que discutía con sujeto en la vía pública

    La pareja que discutía escapó del lugar tras el crimen.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial.

    Anoche, en la calle Quebrada San Pedro de Peñalolén, un hombre murió baleado al intervenir en defensa de una mujer que discutía con un sujeto en la vía pública.

    Poco antes de la 1.00 de la madrugada, personal de Carabineros se constituyó en el lugar en que se encontraba tendido el cuerpo de la víctima, una persona adulta, cuya identidad no ha sido todavía establecida.

    De acuerdo a la información policial preliminar, el cuerpo presentaba una herida bala en la zona abdominal.

    Grabaciones de las cámaras de vigilancia de un domicilio de la calle permitieron establecer que el fallecido quiso intervenir en auxilio de una mujer que discutía con un hombre en el lugar.

    El sujeto que estaba discutiendo extrajo de entre sus vestimentas un arma de fuego corta y disparó.

    Luego, huyó junto a la mujer, con el arma utilizada en el delito.

    La Fiscalía Oriente instruyó que personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realice las diligencias del caso.

    Más sobre:PolicialPeñalolénSeguridadHomicidiosDelincuenciaCarabineros

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