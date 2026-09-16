SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Aumentan a 16 los muertos por derrumbe de un edificio en el que vivían decenas de desplazados en Gaza

    El Ministerio de Sanidad gazatí informó que aún hay decenas de desaparecidos en el lugar, donde trabajan los equipos de rescate de Protección Civil.

    Por 
    Europa Press
    Los trabajadores de la defensa civil intentan rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial que se derrumbó el miércoles, en la Ciudad de Gaza.

    El balance de muertos a causa del derrumbe este miércoles de un edificio en el que residían personas desplazadas y que ha caído sobre tiendas de campaña adyacentes dispuestas en una calle en la Ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, ha aumentado a 16, según han confirmado las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

    El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que “el colapso de un edificio residencial dañado ha causado la muerte de 16 personas y heridas a más de 25”, antes de agregar que aún hay decenas de desaparecidos en el lugar, donde trabajan los equipos de rescate de Protección Civil.

    La propia Protección Civil, que ha lamentado el “doloroso y trágico incidente”, ha detallado que decenas de desplazados se encontraban en el edificio tras “verse forzados a vivir allí a causa de la agresión israelí”. “Protegían a sus hijos entre los muros y columnas agrietadas”, ha lamentado, en referencia a los daños sufridos previamente por el edificio por los ataques de Israel.

    El edificio, de seis plantas y conocido como “Edificio de la felicidad”, acogía a “cerca de un centenar de personas” que vivían en “decenas de tiendas de campaña”. “La mitad de ellas eran niños inocentes con sus padres y madres. Ahora están bajo los escombros”, ha señalado, según un comunicado publicado a través de redes sociales.

    “Esta tragedia nos recuerda una vez más a los miles de mártires que perdieron la vida como consecuencia de los ataques israelíes contra edificios y viviendas, así como a los miles que permanecen desaparecidos bajo los escombros, sin posibilidad de ser rescatados debido a la intransigencia de la ocupación y a su negativa a permitir la entrada del equipo, la maquinaria, las excavadoras y las palas mecánicas necesarios para hacer frente a estos trágicos sucesos”, ha subrayado.

    En este sentido, ha advertido de posibles derrumbes de otros edificios afectados por los ataques israelíes y ha insistido en la necesidad de que se permita la entrada de equipamiento y maquinaria para labores de búsqueda y rescate, especialmente ante los “desastres” que podrían tener lugar con la llegada del invierno y el empeoramiento de la climatología.

    Por su parte, la oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha destacado que el suceso “ahonda la catástrofe humanitaria” en Gaza. “Hacemos totalmente responsables a la ocupación y a la comunidad internacional”, ha remarcado, al tiempo que ha acusado a Israel de “obstruir de forma deliberada las operaciones de rescate” al impedir la entrada de equipamiento.

    “Las víctimas de esta tragedia se suman a los más de 8.500 desaparecidos bajo los escombros en varias gobernaciones de la Franja de Gaza, siendo urgente una intervención para rescatarlas”, ha dicho la oficina, que ha insistido en el riesgo que corren “miles” de edificios dañados por la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

    Más sobre:GazaEdificioDerrumbeDesplazadosIsraelHamasEdificio de la felicidadMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Banco de Inglaterra toma distancia de la Fed y el BCE y decide mantener la tasa de interés, pese a mayor inflación

    Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”

    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”

    Joyero secuestrado en el centro de Santiago: “No queremos que esto genere odio hacia nadie”

    Fiscalía investiga ataque con armas de fuego en Quinta Normal que deja un muerto y un herido grave

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    Lo más leído

    1.
    EE.UU. niega visado e impide a presidente de la Autoridad Palestina asistir a Asamblea General de la ONU

    EE.UU. niega visado e impide a presidente de la Autoridad Palestina asistir a Asamblea General de la ONU

    2.
    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    3.
    “El duelo puede influir en la memoria”: Buckingham responde a afirmación del conde Spencer en libro sobre su hermana Diana

    “El duelo puede influir en la memoria”: Buckingham responde a afirmación del conde Spencer en libro sobre su hermana Diana

    4.
    La “línea roja” tras la interceptación de un dron cerca de La Meca: Las opciones de Arabia Saudita en su conflicto con los hutíes

    La “línea roja” tras la interceptación de un dron cerca de La Meca: Las opciones de Arabia Saudita en su conflicto con los hutíes

    5.
    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”

    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”

    6.
    Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

    Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este jueves 17 de septiembre: todas las líneas se encuentran disponibles

    Así funciona la red de Metro este jueves 17 de septiembre: todas las líneas se encuentran disponibles

    Temblor hoy, jueves 17 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 17 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    Joyero secuestrado en el centro de Santiago: “No queremos que esto genere odio hacia nadie”
    Chile

    Joyero secuestrado en el centro de Santiago: “No queremos que esto genere odio hacia nadie”

    Fiscalía investiga ataque con armas de fuego en Quinta Normal que deja un muerto y un herido grave

    Así funciona la red de Metro este jueves 17 de septiembre: todas las líneas se encuentran disponibles

    El Banco de Inglaterra toma distancia de la Fed y el BCE y decide mantener la tasa de interés, pese a mayor inflación
    Negocios

    El Banco de Inglaterra toma distancia de la Fed y el BCE y decide mantener la tasa de interés, pese a mayor inflación

    Caso Factop: Tribunal fija fecha para juicio oral y Fiscalía separa investigación contra Andrés Chadwick

    Presidente de la Asociación de AFP por reforma previsional: “Cambia la dinámica de competencia en toda la industria”

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo
    Tendencias

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    ¿Qué pasó con la gira de Ed Sheeran? La polémica por Palestina que terminó con Macklemore y otros músicos fuera del tour

    Sentirse como un futbolista de la Premier League por US$ 28 mil: la llamativa promoción que remece Inglaterra
    El Deportivo

    Sentirse como un futbolista de la Premier League por US$ 28 mil: la llamativa promoción que remece Inglaterra

    El Crystal Palace de Darío Osorio alista su debut en la fase de liga de la Europa League

    DT de Montreal alucina con Alexis y el plantel tras pasar a la final del Campeonato Canadiense: “Podemos mover montañas”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas
    Tecnología

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”
    Cultura y entretención

    Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”

    El “regional chileno” de Entremares abre nueva era en “Metamorfosis”

    La canción inédita de Víctor Jara que revive gracias a Cuncumén: “Estamos felices de que esté de nuevo presente en el grupo”

    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”
    Mundo

    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”

    EE.UU. niega visado e impide a presidente de la Autoridad Palestina asistir a Asamblea General de la ONU

    Hallan los cuerpos sin vida de los cinco ocupantes de una avioneta que se estrelló en el centro de Colombia

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?
    Paula

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón