Le apodan el nuevo Messi: juvenil busca irse libre del Manchester United y desata gran polémica en Europa

Joseph Junior Andreou Gabriel, más conocido como JJ Gabriel, es un jugador de 15 años que es una de las grandes estrellas de las series formativas del Manchester United, a quien comienzan a considerar como el nuevo Messi.

El futbolista brilló en su debut en la UEFA Youth League con un triplete y los Diablos Rojos ya alistaban hacerlo debutar en el primer equipo. Sin embargo, todo indica que el jugador pretende marcharse del club.

Su actuación en el campeonato juvenil ha llamado la atención de diversos clubes en toda Europa y, como en algunas semanas cumplirá 16 años, edad en la que algunos países permiten que los jugadores firmen un contrato profesional, aparece en el horizonte dos clubes españoles: Real Madrid y Barcelona.

Claro que, según cuenta Sport, la decisión del JJ Gabriel parece inclinarse hacia el lado de los blancos. Mientras el Manchester United intentaba prepararlo para que tuviera sus primeros minutos con el primer equipo en la Copa de la Liga ante Brighton, el canterano había solicitado formalmente a los Diablos Rojos que cancelaran el registro y que le permitieran abandonar Old Trafford.

A pesar de esto, el club inglés se mantiene esperanzado en que pueda continuar en el club, por lo que descartan la intención de aceptar la salida.

Su destino parece aclararse al revisar las redes sociales. En Instagram JJ Gabriel ha comenzado a seguir a gran parte del plantel del Real Madrid, al propio club y a la cuenta de las serie formativa de los merengues.

Es seguidor de Mbappé, Cucurella, Bellingham, Vinicius, Huijsen, Courtois, Brahim, Trent Alexander-Arnold, Valverde, Güler, Bernardo Silva, Diomomandé, Militão, Endrick, Tchouaméni, Konaté y Dumfries, además de la propia cuenta del Madrid y la de ‘La Fábrica’.

Por otro lado, también sigue a jugadores ligados al Barcelona. Allí están Pedri y la cuenta de los azulgranas.

Por el momento, solo resta esperar qué decisión toman tanto el jugador como los clubes en las próximas semanas.