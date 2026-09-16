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    Duras críticas del DT de Ipswich para Marcelino Núñez y el plantel: “Si cometes este tipo de errores, te golpean fuerte”

    Gary O’Neil habló fuerte tras la goleada 4-2 de Arsenal que eliminó a los Tractor Boys de la Copa de la Liga. Sin embargo, advirtió que “si miramos las estadísticas y los datos, no fue un partido para una ventaja de 4-0”

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Duras críticas del DT de Ipswich para Marcelino Núñez y el plantel. FOTO: @ipswichtown

    Ipswich Town mostró su peor cara en la tercera ronda de la Copa de la Liga. Al frente tenía a Arsenal, campeón de la Premier League, que logró un contundente triunfo de 4-2 para meterse en los octavos de final del tercer torneo inglés en importancia.

    Lo cierto es que los Tractor Boys mostraron muy poca resistencia frente a un equipo gunner que mostró a muchos de sus jugadores, pero que cada vez que apretó un poco más en el campo de juego llegó al gol.

    “Fue demasiado castigo para nosotros. Ellos no tuvieron demasiadas llegadas y cuando lo hicieron, anotaron. Fue uno de esos partidos en que sentí que se acabó muy rápido, sin haberlo hecho tan mal. Capitalizaran un par de errores nuestros. Creo que en la primera mitad deberíamos habernos ido en ventaja”, aseguró Gary O’Neil, técnico del Ipswich.

    Asimismo, el entrenador advirtió que “tampoco hubo demasiadas llegadas en el partido. Ellos son un buen equipo, pero defendimos muy cerca de nuestro arco. Si miramos las estadísticas y los datos, no fue un partido para una ventaja de 4-0. Podríamos haber marcado algún gol más frente a una excelente defensa. Arsenal es un equipo que no concede muchos goles y les pudimos anotar en un par de veces. Hubo algunos logros positivos, pero no suficientes para llegar a la siguiente ronda”.

    Consultado sobre la eliminación, el adiestrador afirmó que “nos despedimos del torneo, aceptamos que no pudimos llegar al nivel que nos permitió vencer a Arsenal. Ahora tenemos que preparamos para un gran partido de la Liga en Everton, el fin de semana próximo”.

    Muchos errores

    Pero el DT de los Blues siguió con su optimista balance, a pesar de que los capitalinos fueron amplios dominadores. En ese sentido, los dos goles de su escuadra, que nacieron de los pies de Marcelino Núñez, maquillaron un poco el trámite.

    “Les dije a los chicos que pensé que podíamos ganar. Nos creamos suficientes oportunidades. Así que esperaba que consiguiéramos temprano un descuento. Estamos decepcionados de que no pudiéramos llegar a la siguiente ronda, porque realmente queríamos”, dijo O’Neil.

    Lo cierto es que las dos primeras conquistas de los Cañoneros, ocurridas ambas de los 16 minutos, tuvieron como responsable al mediocampista chileno, quien se vio sobrepasado por la presión de los rivales.

    “Obviamente, si cometes este tipo de errores, te golpean fuerte. Arsenal mostró un par de momentos de calidad en la segunda mitad y cerró el partido. Cuando ya reaccionamos, era demasiado tarde”, afirmó el DT.

    Asimismo, insistió en su punto y agregó que “me parece que cada vez que cometemos algún en error lo pagamos caro. Sabemos cuál es el nivel que estamos tratando de alcanzar, pero también reconocemos que debemos mejorar mucho”.

    Más sobre:FútbolIpswich TownMarcelino NúñezCopa de la LigaGary O’NeilArsenal

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