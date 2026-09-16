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    Alcaldes valoran retiro de reglamento de la Ley de Seguridad Municipal y comprometen mesa de trabajo “para revisar artículo por artículo”

    "Le hemos pedido a las asociaciones que designen uno o dos representantes de carácter técnico para poder revisar estos reglamentos y, al mismo tiempo, unificar una redacción que también recoja las distintas realidades de los distintos municipios de nuestro país", explicó el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago 16 de septiembre 2026. Punto de prensa luego de sostener una reunion de trabajo entre la Subsecretaria de Prevencion del delito y alcaldes con representantes de las asociaciones de municipios ACHM, AMUR y AMUCH, para abordar las materias contenidas en el Reglamento de Seguridad Municipal y avanzar en su revision. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Tras el anuncio este miércoles por parte del gobierno del retiro de Contraloría del reglamento para la Ley de Seguridad Municipal, los jefes comunales que participaron de la reunión junto al subsecretario de Prevención de Delito, Gonzalo Guerrero, en que se gestó la decisión valoraron la determinación y se comprometieron a un trabajo conjunto para reingresar el documento con prontitud.

    Vamos a configurar una mesa de trabajo compuesta por los distintos representantes de las distintas asociaciones de municipalidades de nuestro país. Le hemos pedido a las asociaciones que designen uno o dos representantes de carácter técnico para poder revisar estos reglamentos y al mismo tiempo, unificar una redacción que también recoja las distintas realidades de los distintos municipios de nuestro país”, detalló Guerrero.

    Santiago 16 de septiembre 2026. El subsecretario de Prevencion del Delito, Gonzalo Guerrero, encabeza punto de prensa luego de sostener una reunion de trabajo con representantes de las asociaciones de municipios ACHM, AMUR y AMUCH, para abordar las materias contenidas en el Reglamento de Seguridad Municipal y avanzar en su revision. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Nos comprometemos en una mesa de trabajo a revisar artículo por artículo y también le queremos pedir al Poder Legislativo que la discusión inmediata de la ley corta es urgente, es necesaria para poder implementar los reglamentos que se vienen”, señaló por su parte el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri.

    Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), el alcalde de Paine Rodrigo Contreras, enfatizó que el retiro del reglamento no lo consideran “un retroceso en el avance de la Ley de Seguridad Municipal”.

    “Todo lo contrario, es una oportunidad para que se trabaje de manera eficiente y eficaz en la implementación de este reglamento. Ya lo decía el subsecretario y los alcaldes que me precedieron, es importante tener la mirada también del mundo rural, el costo económico que va a implicar la implementación de este reglamento y los seis restantes que faltan que se dicten”, señaló.

    El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), el jefe comunal de La Reina José Manuel Palacios, agradeció la reunión de esta mañana y también realizó un llamado a sostener un trabajo conjunto desde los municipios con el poder ejecutivo y el legislativo.

    “Nosotros estamos avanzando y queremos colaborar de manera coordinada con el Ejecutivo, con el Congreso y con las distintas instituciones en sacar adelante esta ley, este reglamento, porque es una necesidad que tenemos como país. Nuestros vecinos hoy día se sienten inseguros y nosotros tenemos que cooperar en darle una solución a todos ellos”, comenzó señalando.

    A lo que añadió: “Hago un llamado al Congreso a que colaboren. Hoy día nos han puesto obstáculos para poder sacar adelante esta ley y quiero decirlo con todas sus letras, esto es una constante que se ha dado durante mucho tiempo, muchos años. Necesitamos empezar a trabajar de forma colaborativa entre el Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos locales”.

    Santiago 16 de septiembre 2026. Punto de prensa luego de sostener una reunion de trabajo entre la Subsecretaria de Prevencion del delito y alcaldes con representantes de las asociaciones de municipios ACHM, AMUR y AMUCH, para abordar las materias contenidas en el Reglamento de Seguridad Municipal y avanzar en su revision. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios por la seguridad, el alcalde de Lo Barnechea Felipe Alessandri, señaló: “La redacción del reglamento fue poco feliz y yo destaco que hoy día el subsecretario haya decidido retirar el reglamento”.

    “Hoy día la ley y el reglamento busca constatar una realidad que en los últimos 25 años los municipios ya vienen haciendo, este rol coayudante en materia de seguridad. No somos los encargados de seguridad pública, no somos los encargados de la seguridad pública, pero sí el vecino nos demanda a nosotros poder vivir tranquilos. Y con esta ley, con la ley corta y con la dictación de estos siete reglamentos, lo que queremos es tener las herramientas para poder dar respuesta ciudadana y poder recuperar ese Chile que tanto queremos, ese Chile donde se vive tranquilo”, enfatizó.

    En la misma línea, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, destacó el retiro del reglamento como “un compromiso cierto por mejorar la seguridad de nuestros vecinos”.

    “Esto es urgente. El retiro va a ser el día de hoy, se nos ha anunciado que va a ser el día de hoy, pero tenemos que ponernos manos a la obra ya, la seguridad de nuestros vecinos no puede seguir esperando. Como dijo el subsecretario, son siete reglamentos los que hay que dictar y como hemos estado disponibles siempre, hoy día lo volvemos a reiterar. Queremos ser parte que ayuda a que efectivamente los reglamentos se realicen de la mejor forma y respondan a las realidades de los distintos territorios que tenemos en nuestras comunas”, señaló.

    Santiago 16 de septiembre 2026. Punto de prensa luego de sostener una reunion de trabajo entre la Subsecretaria de Prevencion del delito y alcaldes con representantes de las asociaciones de municipios ACHM, AMUR y AMUCH, para abordar las materias contenidas en el Reglamento de Seguridad Municipal y avanzar en su revision. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La determinación del Ejecutivo llega solo un día después que La Tercera diera a conocer que el artículo 8 del reglamento señalado se incluía la siguiente redacción: “Le corresponderá a la municipalidad, previo a proceder a la designación del director de seguridad pública o del nombramiento de los inspectores de seguridad municipal, verificar los requisitos”.

    Si esta situación no se cumple, posteriormente establecía: “La infracción a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a una sanción administrativa, de conformidad con lo establecido en la ley N° 18.883, pudiendo configurar, en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo dispuesta en el literal c) del inciso primero del artículo 60 de la ley N° 18.695″.

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    Más sobre:ContraloríaSeguridadAlcaldesGonzalo GuerreroGustavo AlessandriRodrigo ContrerasJosé Manuel PalaciosCatalina San Martín

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