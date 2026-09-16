Ministerio de Minería reingresa dos trámites de CEOL a Contraloría: Laguna Verde y Ascotán
Estos salares están vinculados a CleanTech Lithium y Codelco y Quiborax, respectivamente. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, comenta que más de 230 proyectos de inversión serán construidos durante el gobierno de Kast, los que se traducen en 170 mil empleos más. Sobre ventas de activos prescindibles en Codelco y Corfo, apunta que "vamos a ver algo en este año".
El ministerio de Minería ha reingresado dos trámites a Contraloría por los procesos de Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), los que han tenido que presentarse con ciertas modificaciones. Los CEOLes corresponden a los salares de Laguna Verde y Ascotán, donde están vinculadas las empresas CleanTech Lithium y Codelco y Quiborax, respectivamente.
En conversación con Pulso, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, comenta estos avances, su balance del ChileDay y el desarrollo de los planes de ventas de activos prescindibles en Codelco y Corfo, que dará noticias, según anticipa, este año. También prevé que sobre 230 proyectos de inversión sean construidos este año.
¿Cuál es su balance del ChileDay?
-La verdad es que la pasada por Madrid fue bien exitosa para Chile, tuvimos un récord de visitas. Se instaló que Chile está de vuelta. Los cuatro ministros que asistimos, la verdad que las presentaciones fueron bien coherentes invitando a invertir en Chile y hay mucho interés en las bilaterales que tuvimos después. Hay mucho interés en minería, hay mucho interés en energía, en agua, en turismo. La verdad que hubo algunos inversionistas que nos hablaron de los parques nacionales. Se cumple el objetivo de poner nuevamente a Chile en vitrina de la inversión internacional.
¿Qué reuniones ha sostenido con empresas y autoridades?
-Hemos tenido de todas. Hemos estado con autoridades entendiendo qué es lo que está pasando en España, qué es lo que está pasando en Madrid, después de hartos años de buenas decisiones la economía empieza a funcionar bien. Madrid está precioso. No así quizás Barcelona que va hace 15 años tomando malas decisiones y va justo para el otro lado. Eso confirma un poco la tesis que tenemos en el centro y lo que nos ha pedido el presidente Kast de poner en movimiento Chile para generar desarrollo y transformarle la vida a los chilenos.
¿Se ha juntado con alguna minera?
-Hoy (miércoles) tengo citas con mineras. Pero es un día minero, de hecho mi presentación es bien minera. Vamos a estar con un par de CEO de compañías.
Estrategia de venta con Codelco y Corfo
Codelco tiene su plan de acción listo entre octubre y noviembre. ¿Ha tenido ahí algún feedback de lo que quieren hacer?
-No, del plan que están desarrollando nuevo hemos tenido algunas conversaciones con el presidente (Bernardo Fontaine). Él sigue reforzando la idea de tener una explotación productiva con seguridad, atraer buenos socios, lo más rentable posible también para aportarle a Chile la plata que necesita para hacer desarrollo social.
¿Qué tan sorprendente va a ser ese plan de inversiones? Porque todo esto partió con noticias bien fuertes de vender activos. ¿No ha tenido quizás alguna noción de eso?
-Estamos mirando la venta de activos prescindibles, ojalá poder bajarle la deuda a Codelco. Tenemos el plan de venta de activos prescindibles, tenemos que bajar la deuda, hacer rentable la compañía, y para eso tenemos que priorizar en el plan de inversión. Esos son los bordes con los que nos vamos a encontrar probablemente en el plan.
¿Ha avanzado el proceso de venta de activos de Corfo?
-Lo dije públicamente, las sanitarias estamos evaluándolas, tenemos alguna participación en otras compañías, tenemos tierra, tenemos algunos activos inmobiliarios.
¿Nada concreto todavía? O ¿vamos a ver algo este año de eso?
-Sí, vamos a ver algo en este año en el sentido de ventas de activos, sí.
¿Más en Corfo que en Codelco o ambas?
-Puede ser en ambas.
Litio y procesos de CEOL
Ingresaron dos trámites de CEOL el viernes pasado, ¿no?
-En el litio, después de perder el primer ciclo de altos precios, hoy día lo estamos poniendo en actividad. Firmamos el primer contrato con una compañía privada que es la gente de Quiborax en Arica. Y de los cinco contratos que nos había devuelto Contraloría, logramos ingresar dos. Los otros tres vienen en camino bastante pronto. Estamos avanzando. Lo que queremos en el litio es dar certezas jurídicas para explotar la inversión. Queremos que el mundo privado sea el que tire este carro, no el Estado. Y como país queremos aprovechar este ciclo de litio de precios altos.
¿A qué salares corresponden?
-Laguna Verde (CleanTech Lithium) y Ascotán (Codelco y Quiborax).
Y esos tres que quedan, ¿cuándo creen que los puedan reingresar?
-En la brevedad. Estamos trabajando con ellos. Hemos ido armando un proceso que facilita esta interacción con los interesados. Así que a la brevedad van a entrar.
Patentes mineras y mercado de capitales
Algunos expertos entregaron matices respecto del proyecto de patentes mineras que se tramita en el Congreso, apuntando que se está yendo en el sentido contrario. ¿Cómo observan estas visiones?
-La verdad que es un proyecto que avanzó bastante bien en su primer trámite. Hoy día se aprobó con buena votación en general en el Senado. Estamos contentos con las conversaciones que hemos tenido. Se han invitado a pequeñas asociaciones de mineros. Ellos están felices en impulsar el proyecto.
Hemos invitado a empresas que tienen muy buena data, entendiendo que económicamente el incentivo de ir subiendo las patentes, teóricamente, es un buen incentivo para que las compañías suelten las patentes. Lo que ha pasado en los últimos años, desde que subió de 0,1 a 0,4 UTM, es que la propiedad minera se ha concertado más. Las que han tenido que salir a vender son las pequeñas mineras y las que han salido a comprar son las grandes mineras. Es justo lo que no queremos.
Siendo una norma que facilita el pago a los patentes, que facilita la vida de los pequeños y medianos mineros, estamos convencidos de que es una muy buena norma. Si queremos que las patentes de alguna u otra forma roten más, busquemos una fórmula adicional, pero no a través de esta ley que busca otros objetivos.
Respecto de la reforma al mercado de capitales, en particular de la empresa junior para impulsar la exploración minera, una columna de la abogada Loreto Pelegrí planteó que no basta con mejorar el acceso al capital accionario y que se debe avanzar en el tratamiento de mecanismos de financiamiento alternativo, como contratos de streaming y royalty. ¿Qué opina?
-El modelo que estamos presentando es un modelo que funciona bastante bien, sobre todo en Canadá. Está bastante probado. Si lo podemos mejorar en la discusión parlamentaria enhorabuena, felices de tener esas distintas miradas. Esto ha recibido muchas notas y llamadas.
Todo el mundo está convencido de que la exploración la tenemos que desarrollar a otro nivel. Este mecanismo ayuda a eso. Si se puede perfeccionar, es buena noticia, pero partamos empujando, partamos discutiendo para llegar a puertos. Si no, vamos a seguir con la exploración muy rezagada respecto a la actividad minera que tenemos en Chile.
Inversión minera y concreción de proyectos
Se han anunciado grandes proyectos de inversión este año, ¿cuántos de estos proyectos van a ser construidos en su gobierno?
-Un poquito más de 230 proyectos. Eso es alrededor de 170 mil empleos. Ahí hay dos o tres proyectos de minería relevantes. Y los que están estando en la evaluación ambiental, un poquito más de la mitad de lo que ha entrado son proyectos de minería.
Si van a alcanzar a construirse durante nuestro gobierno es lo que quisiéramos. Nosotros estamos trabajando para acortar los plazos para que los proyectos puedan desarrollarse con anterioridad. Lo que nos interesa es generar empleo, básicamente, y que ese empleo que venga lo antes posible.
¿Esos 230 proyectos se construirían en este gobierno? ¿Ese es el dato?
-Sí, porque están con la RCA aprobada. No son todos mineros, ojo. Pero son 230 proyectos que se van a construir en este gobierno. Si se construyen, se van a construir en este gobierno. Están hoy día en los permisos sectoriales. Y eso no debería tomar mucho tiempo.
El Presidente Kast nos pidió desatar la minería chilena. Eso significa menos burocracia, más inversión y, sobre todo, más empleo y oportunidades para los chilenos. Tenemos que convertir este ciclo minero en un ciclo de desarrollo. Nuestro próximo gran producto minero no puede ser solamente cobre. Tiene que ser también tecnología, ingeniería, innovación y servicios mineros chilenos. ¿Vamos a administrar el ciclo o a transformar el país?
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