¿Qué implica el rechazo de la Corte Suprema a los planes de Trump para restringir el voto por correo?

Aunque la decisión no es el final de la disputa encarada por el presidente Donald Trump, el litigio sobre el alcance de la autoridad presidencial para imponer nuevas reglas continúa abierto y uno de los magistrados que coincidió con el rechazo para las elecciones de 2026 dejó abierta la posibilidad de que las medidas puedan tener respaldo legal en el futuro.

El interés de Trump en modificar la votación por correo radica en que este sistema representa una parte relevante del proceso electoral estadounidense. Unos 47 millones de personas, aproximadamente el 32% del electorado, utilizaron esta modalidad en las elecciones presidenciales de 2024.

Trump busca restringir el voto por correo y no eliminarlo

Aunque las críticas de Trump al sistema han sido recurrentes, desde la Casa Blanca no han anunciado un plan para eliminar completamente el voto por correo en Estados Unidos. Su Administración ha impulsado, en cambio, una serie de modificaciones para establecer nuevos requisitos federales para las papeletas utilizadas en las elecciones nacionales.

La normativa propuesta habría obligado a los estados a proporcionar determinados datos de los votantes y a utilizar sobres para las papeletas de voto por correo aprobados por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).

Estos sobres incorporarían elementos de identificación y códigos de barras individualizados que permitirían realizar un seguimiento de las papeletas.

Ciudadanos votan en las elecciones presidenciales de EE.UU. en el Ayuntamiento de Hayward, en Wisconsin, el 5 de noviembre de 2024. Erica Dischino

La propuesta también contemplaba que el Servicio Postal pudiera negarse a enviar determinadas papeletas que no cumplieran con los nuevos estándares o que correspondieran a votantes que no figuraran en las listas electorales.

En términos prácticos, la iniciativa habría introducido requisitos uniformes en un sistema que actualmente funciona con normas diferentes dependiendo del estado. Las reglas para solicitar, enviar y contabilizar las papeletas por correo no son iguales en todo el país, y la Administración ha buscado establecer criterios federales comunes.

La propuesta fue impulsada inicialmente por Trump mediante una orden ejecutiva y posteriormente desarrollada por el Servicio Postal.

El argumento de Trump: seguridad e integridad electoral

La Administración Trump ha presentado estas medidas como una manera de reforzar la seguridad y la integridad del voto por correo.

El argumento fue sustentado con las reiteradas afirmaciones del presidente sobre la existencia de fraude electoral. Y es que Trump ha seguido afirmando que las papeletas por correo son fraudulentas y que existe un fraude electoral demócrata generalizado.

En una publicación en Truth Social después del fallo de la Corte Suprema, Trump calificó el sistema estadounidense como un “desastre totalmente corrupto y fuera de control con el voto por correo”.

Los defensores de las restricciones sostienen que la imposición de requisitos uniformes permitiría reforzar los mecanismos de identificación y control de las papeletas.

Sin embargo, los detractores de la normativa argumentan que el USPS se estaría excediendo en sus competencias y que los nuevos requisitos podrían dificultar el voto de ciudadanos cuyas papeletas no cumplieran las nuevas condiciones.

Pero… ¿Quién organiza las elecciones?

Uno de los principales obstáculos para las iniciativas de Trump es que la Constitución estadounidense otorga a los Estados, y no al gobierno federal, la facultad de organizar las elecciones.

Los funcionarios electorales han defendido que los procedimientos existentes son mecanismos probados y que están preparados para administrar las elecciones de mitad de mandato de 2026.

La propuesta impulsada por Trump habilitó una discusión sobre los límites de la autoridad federal para intervenir en procedimientos que tradicionalmente han sido administrados por los estados.

La Corte Suprema no resolvió definitivamente ese debate, por lo que su decisión mantiene por ahora los bloqueos judiciales a la normativa mientras continúa el litigio sobre su legalidad.

Un juez federal de Boston había bloqueado previamente la norma y otro juez federal en Washington había hecho lo mismo durante el fin de semana previo a la decisión del Supremo. El tribunal mantuvo esos bloqueos para las elecciones de 2026.

¿Qué decidió la Corte Suprema?

La Corte Suprema rechazó este lunes 15 de septiembre la petición del gobierno de Trump para aplicar las nuevas restricciones al voto por correo en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Como consecuencia, los estados podrán mantener sus actuales procedimientos para enviar y recibir las papeletas.

Algunos estados ya habían comenzado a distribuir papeletas por correo cuando el tribunal se pronunció, mientras que los preparativos para las elecciones de noviembre estaban avanzados.

El magistrado Brett Kavanaugh coincidió en que las nuevas reglas no deberían aplicarse en las elecciones de 2026 porque los estados y las autoridades electorales no disponían de tiempo suficiente para implementar los cambios.

Pero Kavanaugh dejó abierta la posibilidad de que la normativa pueda tener respaldo legal en el futuro. Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, en cambio, discreparon de la decisión.

Por lo tanto, el fallo no significa necesariamente que la Corte Suprema haya determinado que todas las medidas impulsadas por Trump sean inconstitucionales. Lo que hace, por el momento, es impedir que los nuevos requisitos entren en vigor para las elecciones de 2026 mientras continúa el litigio.

¿Qué cambia para los votantes en noviembre?

Tras la resolución de la Corte, los procedimientos actuales de cada estado del país continuarán vigentes durante las elecciones de mitad de mandato.

Eso significa que los votantes que utilicen el correo podrán hacerlo bajo las reglas que ya existen en sus respectivos Estados, en lugar de someterse a los nuevos requisitos federales que había impulsado la Administración Trump.

La decisión también evita una modificación de último momento en un sistema que ya se encuentra en funcionamiento.

Tammy Patrick, del Centro Electoral, que cuenta con casi 2.500 funcionarios electorales entre sus miembros, afirmó a la agencia AP que los administradores electorales respiraron aliviados después del fallo porque la decisión eliminó la principal amenaza que podía interrumpir inmediatamente las votaciones en todo el país.

Patrick y otros administradores electorales sostuvieron que los procesos utilizados durante años se mantendrán para las elecciones de mitad de mandato.

“Los votantes deben darse cuenta de que las elecciones de mitad de mandato serán seguras”, dijo Patrick. “Serán legítimas”, agregó.

El peso del voto por correo en Estados Unidos

En las elecciones presidenciales de 2024, aproximadamente 47 millones de personas votaron por correo, equivalentes al 32% del electorado, según la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos.

Además, existe una diferencia en el uso de esta modalidad entre los partidos. Según el Laboratorio de Datos y Ciencia Electoral del organismo MIT, el 37% de los demócratas y el 24% de los republicanos votaron por correo en 2024.

Estos datos ayudan a entender por qué las modificaciones del sistema tienen consecuencias políticas y administrativas relevantes, aunque no permiten por sí mismos establecer las razones por las cuales un votante individual elige esta modalidad.

Los funcionarios electorales han insistido en que el voto por correo forma parte de los procedimientos habituales del sistema estadounidense y que las primarias de los partidos de 2026 se desarrollaron sin contratiempos pese a los meses de ataques contra esta modalidad.

David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, sostuvo a la agencia Reuters que las declaraciones de Trump sobre el voto por correo han generado dificultades innecesarias para los funcionarios electorales locales.

Pero también afirmó que los procesos electorales recientes se desarrollaron sin los problemas que algunos anticipaban. Al ser preguntado sobre si la retórica de Trump podía generar caos en el proceso electoral, Becker respondió: “En realidad, estoy bastante seguro de que no lo hará”.

El voto por correo y las acusaciones de fraude

El mandatario estadounidense ha afirmado reiteradamente que las papeletas enviadas por correo son vulnerables a un fraude generalizado. Sin embargo, funcionarios electorales y tribunales han considerado repetidamente que esas afirmaciones carecen de pruebas.

Lisa Brown, secretaria del condado de Oakland, en Michigan, y principal administradora electoral de esa jurisdicción, señaló que la principal preocupación de los votantes era saber si el voto por correo seguiría disponible, no cuestionar su legitimidad.

Cuando fue consultada sobre si le preocupaba que Trump estuviera preparando el terreno para alegar fraude en noviembre en caso de que su partido perdiera el control de una o ambas cámaras del Congreso, Brown recordó las acusaciones realizadas después de las elecciones de 2020.

“En 2020 alegó fraude. Nunca hubo pruebas de ello. Esas elecciones fueron precisas, seguras y justas”, declaró. “Puede alegar lo que quiera. Eso no cambia la seguridad ni la precisión de nuestro proceso”.

Por su parte, Hannah Fried, directora ejecutiva de All Voting Is Local, también consideró que el rechazo de la Corte Suprema había reducido sus preocupaciones sobre una posible alteración inmediata de las elecciones. “Tenía más miedo hace un año que ahora”, dijo Fried después de la decisión.

Aun así, sostuvo que esperaba que Trump continuara afirmando que el voto por correo era vulnerable a un fraude generalizado.