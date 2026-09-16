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    Minsal da detalles de los Eleam que cuentan con autorización sanitaria: son 993 a nivel país y la RM concentra más del 50%

    Como parte del plan anunciado por el gobierno para reforzar la seguridad y ampliar la oferta de cuidados para personas mayores, la información se actualizará semanalmente.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    mario tellez

    Tal como lo anunció la jornada de ayer la ministra de Salud, May Chomali, desde hoy está disponible públicamente la oferta de los Eleam (Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores) que cuentan con autorización sanitaria.

    El objetivo de esta medida, según dio a conocer Chomali junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, es transparentar la información a las familias” acerca de cuáles son aquellos establecimientos que cumplen con todas las exigencias que están incorporadas en el Decreto 20, “y así puedan saber si el lugar donde ellos van a llevar a sus adultos mayores cumple con estas exigencias”.

    La medida forma parte de un plan anunciado por Minsal y Mideso para reforzar la seguridad y ampliar la oferta de cuidados para personas mayores, tras la tragedia ocurrida en un hogar de adultos mayores en Pitrufquén.

    Así, y de acuerdo al listado publicado esta jornada, al 14 de septiembre del 2026 existen un total de 993 ELEAM -públicos y privados- en el país que cuentan con autorización sanitaria,

    La Región Metropolitana concentra más de la mitad de los Eleam del país (507), mientras que Valparaíso es la segunda región con más establecimientos (151). Luego está O’Higgins, con 53 residencias autorizadas (5,34%); Biobío, con 52 residencias (5,24%); y Maule, con 50 (5,04%).

    En tanto, las regiones donde hay menos residencias autorizadas son Tarapacá y Atacama, con 3 cada una.

    A nivel comunal, Las Condes (65), Ñuñoa (61) y Providencia (50) concentran la mayor cantidad de Eleam en la Región Metropolitana.

    Según detallan desde el Minsal, la lista será actualizada semanalmente para así mantener informada a la ciudadanía.

    Revisa la lista de los ELEAM con autorización sanitaria vigente a continuación:

    Más sobre:NacionalELEAMautorización sanitariaMinsalMinisterio de SaludMidesoMinisterio de Desarrollo Social y FamiliaMay Chomaliresolución sanitaria

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