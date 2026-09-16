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    PNL pide a Kast avanzar en indultos a uniformados condenados “por supuestos delitos ocurridos desde 1973” y por hechos del estallido social

    Desde el PNL recordaron las palabras del mandatario, quien este lunes, en una entrevista radial, sostuvo que “no corresponde que una persona muera en la cárcel”.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Hasta el Centro Penitenciario Colina I llegaron este miércoles los diputados Hans Marowski y Pier Karlezi, junto al secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Urzúa, para exigirle al Presidente José Antonio Kast que avance en el otorgamiento de indultos.

    Los legisladores piden que no solo se entregue el beneficio a uniformados condenados por hechos bajo el marco del estallido social, sino que también a quienes “están cumpliendo condenas de forma injusta en este penal por supuestos delitos ocurridos desde el 11 de septiembre del 73 en adelante”.

    Para aquello, los parlamentarios recordaron las declaraciones del mandatario en entrevista con radio Agricultura este lunes, sobre que “no corresponde que una persona muera en la cárcel”, pero que es algo que se revisará caso a caso.

    Bajo ese marco, el diputado Marowski reprochó: “Presidente, usted esta semana dijo que no podíamos permitir que un preso muera en la cárcel. Le recuerdo que en su gobierno han fallecido siete presos en este penal. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que cumpla con su palabra? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que sea consecuente con lo que usted mismo le prometió a las familias de quienes se encuentran hoy día injustamente presos en este penal?“.

    “Hay gente que no se puede valer por sí mismo, hay más de diez personas que no son autovalentes, hay gente que es ciega, hay gente que se encuentra con riesgo permanente de muerte súbita en la noche”, aseguró.

    En esa línea, sostuvo: “Por lo menos, por un tema de humanidad, le pedimos como Partido Nacional Libertario avanzar en los temas, en el indulto a quienes se encuentran cumpliendo condenas en este penal, en Punta Peuco, en San Joaquín, en la cárcel de mujeres, y en muchos penales corrientes a lo largo de todo el país”.

    “Hay gente que se encuentra cumpliendo condenas por haber cumplido órdenes. Hay muchos que en el momento de haber cometido los supuestos delitos por los cuales se condenan en un sistema que se cambió por injusto, eran menores de edad. Eran menores de edad con 17 años, eran menores de edad cuando la mayoría de edad en este país era de 21 años de edad. Hay gente que tenía el grado de cabo, gente que tenía grado de subteniente, y hay gente que se encontraba cumpliendo con su servicio militar. Gente que no estaba en condiciones de rechazar el cumplimiento de una orden”, argumentó.

    “Así que, Presidente, le reitero, le pedimos que avance con los indultos para quienes se encuentran injustamente presos en este penal. Además de los siete soldados y carabineros que se encuentran cumpliendo condenas por delitos ocurridos, por supuestos delitos ocurridos en el contexto del falso estallido social denominado por nosotros estallido delictual”, reforzó el parlamentario.

    “Es hora de avanzar con lo propuesto, es hora de ser consecuente con lo prometido en campaña para que los que están cumpliendo con su deber, carabineros y soldados, cuando son llamados a cumplir labores de orden público, tengan que mirar para acá cada vez que tengan que salir a cumplir una orden”, cerró.

    Más sobre:IndultosLibertariosJosé Antonio KastEstallido social

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