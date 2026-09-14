“Más allá de ciertos planteamientos, yo no he tenido diferencias con él”: Presidente Kast por embajador Judd

El Presidente José Antonio Kast abordó durante una hora los temas de contingencia y política que hoy marcan su gobierno a seis meses desde su instalación en La Moneda.

Una de las polémicas a las que se refirió fue la del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien ha estado en el centro de la atención, tras sumar una nueva controversia por sus dichos sobre el estallido social.

Es así que, debido a su perfil controversial, el mismo embajador ha salido a defender su estilo. “Voy a seguir siendo un tipo diferente de embajador (…); si las personas se molestan por mis respuestas es su problema”, dijo ayer en entrevista con La Tercera.

Es bajo este marco que, el mandatario aseguró no tener problemas con el representante de la Casa Blanca, pese a que el mismo canciller Francisco Pérez Mackenna le ha llamado la atención por referirse a la política interna de Chile.

Consultado -en radio Agricultura- sobre si tomará la solicitud del vicepresidente del Senado, Iván Moreira, de abordar el perfil de Judd con el presidente estadounidense Donald Trump, Kast respondió que el tema será abordado por Cancillería.

Asimismo explicó que durante la próxima semana en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) tendrán una serie de reuniones bilaterales, y que por ahora no tienen una cita concreta con la Secretaría de EE.UU., pero que es algo que se va a “ir analizando en el mérito de las reuniones”.

Dicho, subrayó que hay una buena relación con el país norteamericano y que Judd “ha sido claro en decir que no es un embajador que se enmarca en el prototipo de cualquier embajador”.

Pablo Vásquez R.

“Hasta ahora, más allá de ciertos planteamientos (sobre el estallido social), donde fue llamado a la Cancillería para ver si había mayores antecedentes de algo que él señaló, más allá de eso, yo al menos en lo personal no he tenido diferencias con él , me he encontrado con él como con todos los embajadores”, aseguró el Presidente Kast.

Con todo, fue inquirido sobre el Escudo de las Américas, la coalición multinacional de cooperación militar y de seguridad impulsada por Estados Unidos. “Se ha ido convocando a distintos países, Perú adscribió, pero nosotros seguimos en calidad de observadores”.

“Estados Unidos ha sugerido una manera de enfrentar el terrorismo, el narcotráfico que cada país analice en su propio mérito y de acuerdo a su institucionalidad. Y nosotros en eso somos defensores de nuestra institucionalidad siempre viendo cómo colaborar al máximo en combatir este flagelo”, acotó.

Indultos: caso a caso

Por otro lado, el Presidente reforzó que revisará caso a caso las solicitudes de indultos que le lleguen, pese a las insistencias de su sector de realizar un indulto general a uniformados condenados por hechos ocurridos en el estallido social y la revelación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, sobre que hay más de 100 peticiones de indulto y que “la mayoría son de hechos ocurridos en 1973”.

“Lo que corresponde es revisar caso a caso. Cuando hay una solicitud de indulto de una persona, lo que corresponde es analizar los antecedentes, porque uno no modifica la resolución judicial, sino que utiliza una facultad que tiene el presidente de la República hasta el día de hoy, que no ha sido derogada, de resolver la situación personal de una persona, y eso es caso a caso”, zanjó el Mandatario.

“La mayor discusión que se produce es en caso de presos que están con alguna enfermedad terminal y esto lo han señalado distintos juristas de distintas tendencias, que no corresponde que una persona muera en la cárcel, que la pena debiera estar vigente mientras la persona tenga conciencia. Pero es algo que, de nuevo, vuelvo a insistir, se va a resolver caso a caso y no hay una norma general. No va a haber un indulto general” , cerró.

Los primeros seis meses

Continuando con la reflexión de los primeros seis meses de su mandato, el jefe de Estado aseguró que sus logros “se ven claramente en temas de seguridad”.

“Hemos bajado en temas de homicidio a niveles pre-pandemia, cosa bastante clara. Las señales que hemos dado al proyecto de ley para mejoramiento de Carabineros, es un proyecto de ley inédito y muy esperado por Carabineros, ahora vendrá el tema de la PDI, el tema de Gendarmería”, repasó.

Con respecto a la evaluación de la ciudadanía de estos 184 días a cargo del país y con ello la baja en las encuestas, el Presidente apuntó al denominado “bencinazo”.

“El golpe inicial fue el tema de los combustibles, el bencinazo, que daba la alternativa, como algunos señalaban, de endeudar al país, pero endeudando al país, bueno, ¿Cómo habríamos enfrentado el tema de las catástrofes? ¿Cómo enfrentaríamos ahora el tema de la vivienda que estamos enfrentando para recuperar la condición de propietario de los chilenos?“, planteó.

“Nosotros optamos por la responsabilidad, y siempre he señalado que hay que hablar con la verdad, y la verdad duele, y la verdad se ve reflejada muchas veces en las encuestas. Pero para nosotros o para mí esto es algo que va a pasar. Al menos, lo que yo puedo apreciar en en las giras que he tenido, es que hay esperanza en las personas”, cerró Kast.