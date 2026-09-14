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    Con el hermano de Joaquín Niemann entre los competidores: Cristián León gana el Abierto de Quintay

    El experimentado golfista dominó gracias a su regularidad en la Quinta Región. Lukas Niemann, en tanto, fue cuarto en su categoría.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Cristián León se coronó en Quintay. Foto: Senior Pro Tour.

    Cristián León se adjudicó este domingo el Campeonato Abierto Senior Pro Tour Quintay 2026, tras completar los 36 hoyos con un total de 144 golpes (par), producto de dos rondas idénticas de 72 impactos. Con este resultado, el golfista se quedó con el título de la categoría Profesionales y se llevó un cheque de $ 735.000, correspondiente al primer lugar.

    En su ronda final, León repitió la fórmula del sábado: firmó tres birdies, doce pares y tres bogeys, sin caer en ningún doble bogey, para un OUT de 37 y un IN de 35. La misma regularidad que mostró durante todo el fin de semana fue la que le permitió sostener el liderato de principio a fin.

    El podio de la categoría lo completaron Rodrigo Cornejo, segundo con 147 golpes (+3), y Alexis Quiroz, tercero con 148 (+4). Más atrás llegaron Francisco Valdés, cuarto con 149 (+5), y Rodrigo Jeria, quinto con 152 (+8).

    Los campeones por categoría

    En Varones, el título quedó en manos de Juan Pablo Neira, con 155 golpes (+11), seguido por José Miguel León (+14) y Tomás Pasiecznik (+15). En esa misma categoría, Lukas Niemann Zenteno, hermano del golfista profesional Joaquín Niemann, escaló hasta la cuarta posición con 164 golpes (+20).

    En Varones Pre Senior el ganador fue Nicolás Flanagan, con 149 golpes (+5), escoltado por Luis Román (+11) y Francisco Díaz (+13). En Varones Senior, el título fue para Mario García, con 156 golpes (+12), mientras que Ignacio Vidal y Juan Pablo Quezada compartieron la segunda posición con 164 golpes (+20) cada uno.

    La palabra del campeón

    “Siempre es lindo ganar, fue clave jugar inteligente la cancha ambos días. Los greenes estaban muy esponjosos, pero aguanté bien hasta el final”, señaló el ganador de esta fecha en el Senior Pro Tour.

    “Ahora me prepararé antes de afrontar el Abierto Senior de Los Leones, otra cancha muy difícil y que espero llegar bien preparado”, dijo León sobre su próximo desafío en el circuito nacional.

    El Senior Pro Tour es un circuito de golf chileno orientado a profesionales y aficionados, que recorre canchas de todo el país durante la temporada. Más información, salidas y resultados están disponibles en:

    Más sobre:Senior Pro TourCristián LeónLukas NiemannJoaquín Niemann

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