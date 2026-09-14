Presidente Kast ratifica Presupuesto 2027 austero y que gasto público no crecerá más de 1%: “Hay que ser realistas”

El gobierno está empeñado en un Presupuesto 2027 austero. Ad portas del ingreso del proyecto de Ley al Congreso, el Ministerio de Hacienda había estimado que el gasto público crecerá entre un 0% y 1% como máximo el próximo año, cifra que ha generado inquietud en el Congreso, entre algunos economistas e incluso algunos roces al interior del gabinete.

El presidente de la República, José Antonio Kast, abordó esta mañana el debate sobre el erario nacional y ratificó los cálculos de la cartera que dirige Jorge Quiroz.

“Difícil. Difícil” que haya espacio para un crecimiento del gasto público que supere el umbral del 1%, dijo el jefe de Estado en conversación con radio Agricultura.

En medio de algunos requerimientos públicos de más recursos para poder cumplir con sus tareas, como por ejemplo los que que hizo el ministro Iván Poduje (y que provocó roces con Hacienda),

Kast dijo que se van a requerir esfuerzos de todos para ordenar las cuentas fiscales y acotar los gastos.

“Yo creo que (...) el Presupuesto no puede aumentarse más de eso, porque aquí también hay que ser realista”, dijo el jefe de Estado, advirtiendo que la otra misión es focalizar los recursos.

“El tema del empleo es uno de ellos. El tema de la seguridad no lo podemos abandonar.El tema de los niños, el tema de la educación, el tema de la salud y el tema de la vivienda, porque el tema de la vivienda también genera trabajo”, afirmó el secretario de Estado.

Cabe recordar que, precisamente, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, había solicitado por la prensa, en entrevista con El Mercurio, un aumento de 23,9% en el Presupuesto 2027 para su cartera.

Y antes, en abril, ya había generado polvareda cuando dijo que el ministro Quiroz no era su jefe, en el contexto de los recortes presupuestarios que había instruido Hacienda.

“La función del ministro de Vivienda, y lo hemos conversado en múltiples ocasiones, es la reconstrucción y la construcción de nuevas viviendas. Pero, de nuevo, el orden que se ha llevado adelante es muy relevante ”, dijo el presidente de la República.

Quiroz, Rau y la meta de desempleo

José Antonio Kast abordó también otro roce en el gabinete, el que se produjo la semana pasada entre el ministro del Trabajo, Tomás Rau con el jefe de la biletera fiscal por el desempleo.

Rau puso una nota de cautela a la meta de Quiroz de culminar el mandato de Kast con una tasa de desocupación de 6,5%. “Primero hay que bajarla al 9%”, sostuvo. La reacción de Hacienda no se hizo esperar y el ministro salió a decir que en su cartera “nos fijamos siempre metas exigentes”.

El jefe de Estado abordó así estas diferencias:

“Comparto que hay que ser cauto. Yo comparto la mirada que tiene el Ministro Rau desde la cautela. Él mismo dice, yo vengo del mundo de la academia, del análisis de los datos y de las proyecciones”.

Aunque a continuación, dijo: “Pero la coherencia y la constancia se van marcando”.