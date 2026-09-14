SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    ACHM y el MOP firman convenio para fortalecer apoyo técnico en el desarrollo de proyectos de infraestructura local

    La iniciativa permitirá apoyar la planificación, el desarrollo de estudios y la búsqueda de alternativas de financiamiento.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Dirección Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas (MOP) firmaron un convenio para fortalecer el apoyo técnico a las administraciones comunales en el desarrollo de proyectos de infraestructura local.

    “Como Ministerio de Obras Públicas, entendemos que las mejores soluciones de infraestructura surgen cuando responden a las necesidades concretas de las comunidades. Este convenio con la Asociación Chilena de Municipalidades nos permitirá acercar las capacidades técnicas del MOP a los municipios, apoyando la planificación, el desarrollo de estudios y la búsqueda de alternativas de financiamiento para que más proyectos puedan transformarse en obras que mejoren la calidad de vida de las personas”, manifestó el director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá.

    Por su parte, el presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, destacó la importancia de este convenio para agilizar proyectos que beneficien directamente a los vecinos.

    “Este tipo de colaboración es justamente lo que buscamos como asociación: abrir puertas y acercar capacidades y herramientas concretas a los municipios para que las necesidades de sus vecinos puedan transformarse en proyectos. Queremos que una buena iniciativa no se quede atrás por falta de apoyo técnico o alternativas de financiamiento, y que las comunas puedan avanzar en infraestructura que mejore la calidad de vida de sus vecinos”, destacó.

    El convenio busca que proyectos municipales que pueden quedar rezagados por falta de estudios, capacidad técnica o alternativas de financiamiento tengan una ruta más clara para avanzar.

    Para ellos, la ACHM conectará las necesidades y prioridades de los municipios con la capacidad técnica de la Dirección de Planeamiento, impulsando diagnósticos territoriales, estudios de preinversión, apoyo a los equipos municipales y la búsqueda de financiamiento público y público-privado.

    El acuerdo contempla, además, instancias permanentes de coordinación y seguimiento, en las que la ACHM tendrá un rol articulador de los equipos municipales para revisar iniciativas, levantar necesidades territoriales y avanzar junto al MOP en proyectos estratégicos para las comunas.

    Más sobre:ACHMMOP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nueve detenidos tras operativo para desbaratar banda dedicada al robo de vehículos en Maipú

    Conaset llama a la prevención en Fiestas Patrias y advierte que 6 de cada 10 conductores transitan a alta velocidad

    Comisionado de la Macrozona Norte entrega nuevos detalles de la camioneta que activó dos minas antitanque en la frontera

    Bebé Gabriel o bebé Rumi: la lucha legal por la custodia de un niño gestado en vientre subrogado en EE.UU.

    Quién es el empresario ruso cercano a Putin que pagó la fiesta posterior a la boda de Donald Trump Jr. en Bahamas

    Fiscal Valencia y caso Fodich: “La confianza es valiosa en la gente con la que tú trabajas, pero es más importante el control”

    Lo más leído

    1.
    La defensa de Boric a la salud pública tras revelar que su hija pasó una semana en la UTI de hospital

    La defensa de Boric a la salud pública tras revelar que su hija pasó una semana en la UTI de hospital

    2.
    Juez que viajó con licencia y aprovechó de estudiar en España es uno de los 11 expulsados del Poder Judicial

    Juez que viajó con licencia y aprovechó de estudiar en España es uno de los 11 expulsados del Poder Judicial

    3.
    Fiscalía ya desaforó a Calisto como diputado y ahora apuesta por su desafuero como senador ante la Corte de Puerto Montt

    Fiscalía ya desaforó a Calisto como diputado y ahora apuesta por su desafuero como senador ante la Corte de Puerto Montt

    4.
    Gobierno ingresa a Contraloría reglamento de Ley de Seguridad Municipal y fija por decreto una causal para destituir alcaldes

    Gobierno ingresa a Contraloría reglamento de Ley de Seguridad Municipal y fija por decreto una causal para destituir alcaldes

    5.
    “Sabemos que la izquierda se va a oponer” y “otro viraje más”: parlamentarios reaccionan a declaraciones de Kast por indultos

    “Sabemos que la izquierda se va a oponer” y “otro viraje más”: parlamentarios reaccionan a declaraciones de Kast por indultos

    6.
    Eduardo Cerna rechaza que funcionarios imputados cumplan prisión preventiva en cuarteles de la PDI: “No quiero que estén en un cuartel”

    Eduardo Cerna rechaza que funcionarios imputados cumplan prisión preventiva en cuarteles de la PDI: “No quiero que estén en un cuartel”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Servicios

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Así funciona la red de Metro este martes 15 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 15 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, martes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Nueve detenidos tras operativo para desbaratar banda dedicada al robo de vehículos en Maipú
    Chile

    Nueve detenidos tras operativo para desbaratar banda dedicada al robo de vehículos en Maipú

    Conaset llama a la prevención en Fiestas Patrias y advierte que 6 de cada 10 conductores transitan a alta velocidad

    Comisionado de la Macrozona Norte entrega nuevos detalles de la camioneta que activó dos minas antitanque en la frontera

    El bono del Tesoro a 10 años toca su mayor nivel desde 2007 en la antesala de la decisión de la Fed
    Negocios

    El bono del Tesoro a 10 años toca su mayor nivel desde 2007 en la antesala de la decisión de la Fed

    FMI respalda la agenda económica del gobierno de Kast y proyecta recuperación para 2027

    Caso Sartor: la hoja de ruta de Landmark y Vector para la venta del control de Azul Azul

    Cómo seguir disfrutando la comida en Fiestas Patrias si tienes reflujo
    Tendencias

    Cómo seguir disfrutando la comida en Fiestas Patrias si tienes reflujo

    Adiós a los abrigos y el frío: qué día comienza la primavera en Chile

    Los diagnósticos de cáncer podrían aumentar en un 67% para 2050: cuáles son los cánceres más comunes

    Jugador del Betis acusa amenazas e insultos tras ocupar una camiseta en apoyo a Ceuta
    El Deportivo

    Jugador del Betis acusa amenazas e insultos tras ocupar una camiseta en apoyo a Ceuta

    Aranza Villalón le da a Chile el tercer oro en los Juegos Odesur

    ¿Fue responsable Vozinha del gol de Concepción ante Colo Colo? Expertos se dividen por el nivel del arquero de Cabo Verde

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas
    Tecnología

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Edo Caroe: “Yo no estoy tan cercano al comediante atormentado”
    Cultura y entretención

    Edo Caroe: “Yo no estoy tan cercano al comediante atormentado”

    15 cosas que (quizás) no sabías de Pateando Piedras de Los Prisioneros

    The Pitt y La Maldición de Widow’s Bay se coronan en los Emmy 2026

    Bebé Gabriel o bebé Rumi: la lucha legal por la custodia de un niño gestado en vientre subrogado en EE.UU.
    Mundo

    Bebé Gabriel o bebé Rumi: la lucha legal por la custodia de un niño gestado en vientre subrogado en EE.UU.

    Quién es el empresario ruso cercano a Putin que pagó la fiesta posterior a la boda de Donald Trump Jr. en Bahamas

    Lavrov asegura que se reunirá con Marco Rubio en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”