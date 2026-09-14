ACHM y el MOP firman convenio para fortalecer apoyo técnico en el desarrollo de proyectos de infraestructura local

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Dirección Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas (MOP) firmaron un convenio para fortalecer el apoyo técnico a las administraciones comunales en el desarrollo de proyectos de infraestructura local.

“Como Ministerio de Obras Públicas, entendemos que las mejores soluciones de infraestructura surgen cuando responden a las necesidades concretas de las comunidades. Este convenio con la Asociación Chilena de Municipalidades nos permitirá acercar las capacidades técnicas del MOP a los municipios, apoyando la planificación, el desarrollo de estudios y la búsqueda de alternativas de financiamiento para que más proyectos puedan transformarse en obras que mejoren la calidad de vida de las personas”, manifestó el director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá.

Por su parte, el presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, destacó la importancia de este convenio para agilizar proyectos que beneficien directamente a los vecinos.

“Este tipo de colaboración es justamente lo que buscamos como asociación: abrir puertas y acercar capacidades y herramientas concretas a los municipios para que las necesidades de sus vecinos puedan transformarse en proyectos. Queremos que una buena iniciativa no se quede atrás por falta de apoyo técnico o alternativas de financiamiento, y que las comunas puedan avanzar en infraestructura que mejore la calidad de vida de sus vecinos”, destacó.

El convenio busca que proyectos municipales que pueden quedar rezagados por falta de estudios, capacidad técnica o alternativas de financiamiento tengan una ruta más clara para avanzar.

Para ellos, la ACHM conectará las necesidades y prioridades de los municipios con la capacidad técnica de la Dirección de Planeamiento, impulsando diagnósticos territoriales, estudios de preinversión, apoyo a los equipos municipales y la búsqueda de financiamiento público y público-privado.

El acuerdo contempla, además, instancias permanentes de coordinación y seguimiento, en las que la ACHM tendrá un rol articulador de los equipos municipales para revisar iniciativas, levantar necesidades territoriales y avanzar junto al MOP en proyectos estratégicos para las comunas.