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    Moscú aplaude el llamado de Trump a Zelenski para que ponga fin a sus ataques a la industria petrolera rusa

    Trump destacó el domingo desde Irlanda que Zelenski "tiene que parar de atacar el combustible diésel de Rusia".

    Por 
    Europa Press

    El Kremlin ha aplaudido este lunes el llamado realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, para que las fuerzas ucranianas pongan fin a sus ataques contra la industria petrolera rusa por sus repercusiones sobre la economía mundial.

    “Todo llamado a que el régimen de Kiev detenga sus ataques contra infraestructura económica pacífica solo puede ser aplaudido”, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS, un día después de las palabras de Trump sobre este tema.

    Trump destacó el domingo desde Irlanda que “Zelenski tiene que hacer una sola cosa”. “Tiene que parar de atacar el combustible diésel de Rusia. Que ataque otros objetivos, pero no el combustible diésel porque está provocando escasez de diésel”, dijo, antes de argumentar que los problemas del sector petrolero mundial “no tienen que ver con Medio Oriente”, a pesar de la guerra de Estados Unidos contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

    El dirigente estadounidense desveló además que ya ha hablado con Zelenski al respecto. “No ataques el diésel porque está afectando al mundo. No queremos que ataque al diésel”, insistió, ante el aumento de los ataques ucranianos con drones contra la industria petrolera rusa para intentar generar problemas logísticos a la maquinaria bélica rusa en su invasión de Ucrania, con aparatos que tienen cada vez un alcance mayor.

    Más sobre:Estados UnidosUcraniaRusiaDonald TrumpVolodimir Zelenski

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