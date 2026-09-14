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    De La Batalla de Chile a títulos de Cannes 2026: Mubi Fest revela su programación completa

    El evento celebrará su tercera edición entre el jueves 8 y el domingo 11 de octubre y se desarrollará en Matucana 100. En la grilla destacan los nuevos trabajos del japonés Hirokazu Kore-eda y el polaco Paweł Pawlikowski, además de Making Marie Antoinette, el documental de Eleanor Coppola sobre la trastienda de la célebre película de Sofia Coppola. También habrá charlas, sesiones de escucha y un espacio de librería.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    De La Batalla de Chile a títulos de Cannes 2026: Mubi Fest revela su programación completa

    Mubi Fest alista su tercera edición en Santiago. Tras adelantar siete cintas de su programación, hoy el evento revela la totalidad de su grilla de películas, además de charlas, sesiones de escucha y un espacio de librería. Un menú completamente ligado al cine que se desplegará en Matucana 100 entre el jueves 8 y el domingo 11 de octubre.

    Uno de sus títulos más destacados es Making Marie Antoinette, de la fallecida Eleanor Coppola. Seleccionado en los festivales de Telluride y Nueva York, el documental es una inmersión en la trastienda de María Antonieta (2006), el célebre filme dirigido por Sofia Coppola y protagonizado por Kirsten Dunst.

    Mubi Fest acogerá el estreno nacional del largometraje producido por la directora de Perdidos en Tokio (2003) y finalizado por ella misma, tras la muerte de su madre, en abril de 2024.

    En esa misma categoría llegará Pulp: ¿Qué harías por una canción más?, documental de Garth Jennings que recorre la historia de la banda de Sheffield a través de archivo y una narración del propio Jarvis Cocker. Ese recorrido se alterna con imágenes de sus vibrantes presentaciones en la O2 Arena de Londres en junio de 2025, parte de una gira que pasó por Santiago en junio de este año.

    En la parrilla habrá tres cintas que compitieron por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026. A la surcoreana Hope: El primer impacto –confirmada previamente– se le unen Sheep in the box, del japonés Hirokazu Kore-eda, y Tierra de mi padre, del polaco Paweł Pawlikowski.

    Este último, conocido por Ida (2013) y Cold War (2018), ganó el premio a Mejor director en el certamen francés por su trabajo más reciente. En esta ocasión relata un episodio específico de la vida del escritor alemán Thomas Mann (interpretado por Hanns Zischler): cuando, en 1949, emprendió un viaje por la carretera en compañía de su hija Erika Mann (Sandra Hüller) y se encontró con un país tan fracturado como su propia familia.

    También hay dos producciones que integraron la sección Un Certain Regard: Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, de Jane Schoenbrun, y El deshielo, de Manuela Martelli. Ambas ya tuvieron su estreno en salas y aguardan por su lanzamiento en el catálogo de Mubi. Parte del anuncio anterior, Su propio infierno, del danés Nicolas Winding Refn, se proyectó fuera de competencia en Cannes.

    Seleccionada por Austria para competir en los Oscar –por lo tanto, rival de El deshielo en esa carrera por la categoría a Mejor película internacional–, Rose es el retrato de una mujer del siglo XVII que se disfraza de soldado hombre durante la Guerra de los Treinta Años, manteniendo el engaño al reintegrarse en la sociedad. También protagonizada por la alemana Sandra Hüller –galardonada en el Festival de Berlín 2026 por este rol– y filmada en blanco y negro, aborda la fe y la intolerancia social.

    Por su parte, el cine chileno tendrá una fuerte presencia en la versión de este año. Ese despliegue comienza con La batalla de Chile (1975), el clásico de Patricio Guzmán sobre el auge y derrocamiento de la UP, del que se mostrará su primera parte. En cuanto a éxitos recientes, aparecen Denominación de origen (2024), de Tomás Alzamora; La misteriosa mirada del flamenco (2025), de Diego Céspedes, y el cortometraje Alien 0089 (2023), de Valeria Hoffmann.

    Se exhibirán cuatro cortometrajes de Agnès Varda (presentados bajo el nombre Voilà Varda: Cortometrajes de Agnès Varda) y las óperas primas de Kristen Stewart (La cronología del agua) y Robert Eggers (La bruja). Además, estarán los filmes más recientes del español Óliver Laxe (Sirāt) y el mexicano Fernando Eimbcke (Moscas), junto a Ghost in the shell (1995), la icónica obra de animación del japonés Mamoru Oshii. Y la inauguración –agendada para el jueves 8– estará protagonizada por un título sorpresa.

    “Durante tres días, disfrutaremos de una programación con una curaduría cinematográfica que refleja la mirada editorial de Mubi, además de funciones al aire libre y, como novedad de esta edición, una serie de actividades que conectan con nuestro ecosistema más allá de la pantalla: desde nuestra revista Notebook hasta el podcast Encuentros, creando nuevos espacios para extender la conversación alrededor del cine y enriquecer la experiencia del festival”, señaló Sandra Gómez, Mubi Senior Director of Marketing LATAM.

    En tanto, el director ejecutivo de Matucana 100, Cristóbal Gumucio, declaró: “Estamos muy contentos de recibir nuevamente Mubi Fest en su tercera versión en Santiago, especialmente en el año en que Matucana 100 celebra sus 25 años. El cine ha sido una línea importante en nuestra historia, desde el apoyo al cine chileno e independiente hasta el trabajo con festivales y cinematografías internacionales. Recibir hoy un festival de la relevancia de Mubi Fest tiene para nosotros una doble significación: nos permite acercar a nuestros públicos una experiencia cinematográfica internacional y, al mismo tiempo, reafirma y proyecta un trabajo que M100 ha construido sostenidamente durante estos 25 años”.

    Ryan Plummer

    La venta de entradas se habilitará en una fecha a revelar próximamente.

    Revisa aquí la programación completa de películas y actividades:

    PROGRAMACIÓN

    ● ADOLESCENCIA, SEXO Y MUERTE EN CAMPAMENTO MIASMA

    2026, Jane Schoenbrun, Estados Unidos - Canadá

    ● ALIEN 0089

    2023, Valeria Hoffmann - Chile

    ● DENOMINACIÓN DE ORIGEN

    2024, Tomás Alzamora - Chile

    ● EL DESHIELO

    2026, Manuela Martelli - Chile

    ● GHOST IN THE SHELL

    1995, Mamoru Oshii, Japón - Reino Unido

    ● HOPE: EL PRIMER IMPACTO

    2026, Na Hong-jin, Corea del Sur

    ● LA BATALLA DE CHILE: LA INSURRECCION DE LA BURGUESÍA

    1975, Patricio Guzmán - Chile

    ● LA BRUJA

    2015, Robert Eggers, Estados Unidos

    ● LA CRONOLOGÍA DEL AGUA

    2025, Kristen Stewart, Estados Unidos - Francia

    ● LA MISTERIOSA MIRADA DEL FLAMENCO

    2025, Diego Céspedes, Chile - Francia

    ● MAKING MARIE ANTOINETTE (PREMIERE NACIONAL)

    2026, Eleanor Coppola, EE.UU.

    ● MOSCAS

    2026, Fernando Eimbcke, México - España

    ● PULP: ¿QUÉ HARÍAS POR UNA CANCIÓN MÁS?

    2026, Garth Jennings, Reino Unido (PREMIERE NACIONAL)

    ● ROSE

    2026, Markus Schleinzer, Austria - Alemania (PREMIERE NACIONAL)

    ● SHEEP IN THE BOX

    2026, Hirokazu Koreeda, Japón PREMIERE NACIONAL

    ● SIRAT

    2026, Oliver Laxe, España

    ● SU PROPIO INFIERNO

    2026, Nicolas Winding Refn, Estados Unidos - Dinamarca

    ● VOILÀ VARDA: CORTOMETRAJES DE AGNÈS VARDA

    Agnès Varda

    ● TIERRA DE MI PADRE

    2026, Pawel Pawlikowski - Polonia (PREMIERE NACIONAL)

    ACTIVIDADES PARALELAS

    ● MUBI Library

    Un espacio para hacer una pausa y explorar MUBI más allá de la pantalla a través de NOTEBOOK, MUBI Editions.

    ● MUBI Shop

    MUBI SHOP llega oficialmente a MUBI FEST Guadalajara para que lleves el cine que más amas fuera de la pantalla y directo a tu hogar.

    Charlas y Actividades

    ● Páginas en movimiento

    Participan: Pia Romero de Revista Galio junto a Diego Chicano y Bruno Vidal de Revista 20s

    Modera: Carla Salazar de Raro Magazine

    ● Cine e Industria

    Participan: Pablo Calisto de Equeco y Javiera Palma de Ronda Cine

    Modera: Gonzalo Valdivia

    ● Procesos de Interpretación

    Participan: Matías Catalán, Paula Dinamarca y Alexa Quijano protagonistas de LA MISTERIOSA MIRADA DEL FLAMENCO

    Modera: Daniela Salinas

    ● Podcast en vivo

    FILMCAST: Cine Coreano Contemporáneo

    Participan: Diego Muñoz, Cristián Briones, Oscar Salas y Paulo Quinteros

    Sesiones de escucha y DJ sets

    ● Lilen

    ● Cristián Salamanca

    ● DJ Fuego

    Lee también:

    Más sobre:CineMubi FestMubiMaking Marie AntoinetteMaría AntonietaPulp: ¿Qué Harías por una Canción Más?Hope: El Primer ImpactoSheep in the BoxAdolescencia, Sexo y Muerte en Campamento MiasmaEl DeshieloSu Propio InfiernoRoseLa Batalla de ChileDenominación de OrigenLa Misteriosa Mirada del FlamencoAlien 0089La Cronología del AguaLa BrujaSirātMoscasGhost in the ShellJane SchoenbrunValeria HoffmannTomás AlzamoraMubi Fest 2026Mubi Fest SantiagoMubi Fest Santiago 2026Manuela MartelliMamoru OshiiNa Hong-jinPatricio GuzmánRobert EggersKristen StewartDiego CéspedesEleanor CoppolaSofia CoppolaFernando EimbckeGarth JenningsMarkus SchleinzerHirokazu Kore-edaÓliver LaxeNicolas Winding RefnAgnès VardaPawel PawlikowskiPulp: What Do You Do for an Encore?Teenage Sex and Death at Camp MiasmaHopeThe WitchThe Chronology of WaterHer Private HellFatherlandFestival de Cannes 2026Festival de CannesSandra GómezCristóbal GumucioCine Culto

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