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    Desbaratan laboratorio de banda que ingresaba sustancias para producir popper por el aeropuerto

    Aduanas, PDI y la Fiscalía Occidente realizaron un trabajo conjunto que permitió ubicar el laboratorio clandestino de la organización.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En el cuartel de la Policía de Investigaciones en la calle General Mackenna de Santiago, la mañana de este lunes, el jefe nacional subrogante contra el Crimen Organizado, Johnny Fica; el fiscal de Análisis Criminal de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Daniel Contreras; y el director regional de la Región Metropolitana de Aduanas, Rodrigo Díaz, dieron cuenta del trabajo que permitió desbaratar un laboratorio de popper.

    El trabajo interagencial con Aduanas, en conjunto con la Fiscalía Occidente posibilitó, mediante el análisis criminal y la inteligencia policial, detectar al grupo que ingresaba al país cargas diversas con elementos para la fabricación de la droga.

    En el lugar se detuvo a dos integrantes del grupo y se identificó a un comprador de grandes volúmenes.

    Además, se logró la incautación de diversos elementos químicos avaluados en más de 30 millones de pesos, junto con diversos drogas como popper, cannabis, hongos alucinógenos, MDMA, ketamina, metanfetamina y clorhidrato de cocaína.

    La banda operaba en la Región de Valparaíso e ingresaba los químicos por el aeropuerto de Santiago.

    El prefecto Fica destacó la detención de tres sujetos adultos, chilenos que se dedicaban al desvío de precursores químicos y valoró el trabajo de los funcionarios de Aduanas que “logran detectar una importación de los insumos bases”.

    El fiscal Contreras, en tanto, explicó que las sustancias detectadas “parecer como inocuas, como frascos o etiquetas”, pero configuraban un negocio para la fabricación de “este tipo de droga que está causando un grave daño a la salud”.

    Los poppers, o nitritos de alquilo, recién en abril de 2021 fueron incluidos dentro de la lista de sustancias controladas de la Ley 20.000.

    Se trata de sustancias volátiles utilizadas aproximadamente desde el siglo XIX como parte del tratamiento para condiciones cardiovasculares.

    Disponible en cinco tipos diferentes de nitritos, tienen forma de un líquido de color amarillo que se evapora en contacto con el medioambiente, por lo que al inhalarlo produce vasodilatación de los músculos lisos que rodean los vasos sanguíneos, facilitando el paso de la sangre.

    “En este momento, es habitual realizar incautaciones de popper. En los últimos dos años hemos incautado alrededor de 10.000 unidades de este tipo de productos y en esta oportunidad nuestros fiscalizadores detectaron la llegada de frascos, etiquetas, envases y otros elementos que parecían estar destinados a la fabricación de este mismo tipo de elementos”, indicó el director regional de Aduanas.

    Al hacer la detección de más de un centenar de envíos de productos se elaboró un perfil de riesgo de dos personas que estaban trayendo las sustancias y se dio la alerta a la Policía de Investigaciones.

    Más sobre:PolicialPDIDrogasNarcotráficoAduanasFiscalía OccidenteDrogas sintéticas

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