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    Ante discusión por lobby: Winter señala que el FA debe “poner resguardos” para que las conversaciones entre lo público y privado estén dentro de la ley

    El diputado precisó que lo que "jamás" le puede ocurrir a la colectividad es que "en sus entes públicos, represente intereses privados".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Por estos días en el Frente Amplio (FA) se reabrió una discusión que estaba pendiente desde que terminó la administración de Gabriel Boric: la denominada “puerta giratoria”.

    El tema se volvió a tratar luego que el exjefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía reconociera en entrevista con La Segunda que trabaja en la oficina de lobby, KOM, incluso aseguró que “nunca” ha recibido “ningún reproche ni crítica de nadie” por ello.

    En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el diputado del FA, Gonzalo Winter, recalcó que “alguien que trabajó en el Estado puede trabajar en el mundo privado”.

    Eso sí, remarcó que “hay que tener ciertos resguardos, porque casi todos los mercados están de algún modo regulados por el Estado. Todos se adhieren a leyes que hace el Estado”.

    En ese sentido, señaló que “representar intereses privados frente al Estado, en el marco de la ley, es una actividad que no tiene nada de ilícita. De hecho, es necesaria y hasta puede ser positiva”.

    Para el diputado, el margen está en “actuar siempre dentro de la ley”.

    Respecto al caso de Meza-Lopehandía señaló que como partido tienen “que poner resguardo para que todas las conversaciones que tengan que ver con el cruce entre lo privado y lo público estén estrictamente amarradas a la forma en que la ley (lo estipula)”.

    Winter dijo suponer que todos los militantes del FA coinciden en esa visión. “Nosotros tenemos muchos militantes profesionales y lo que no puede pasarnos es que le prohibamos a los militantes trabajar”, sostuvo.

    “Pero por otro lado, lo que jamás puede pasarnos es que el Frente Amplio, en sus entes públicos, represente intereses privados. Pero eso es ilegal. Entonces, por eso yo digo que (está bien) mientras actuemos todos dentro del marco de la ley, gracias a que tenemos una ley que regula”, indicó.

    Por otra parte, el diputado señaló que si pudiera modificar la Ley que regula el lobby, la haría “cada día más estricta”.

    “Porque para nosotros, los que trabajamos en lo público, se nos hace más fácil, en la medida en que la ley sea lo más estricta posible, porque sino lo que pasaría, es que si no existiera la ley de lobby, un diputado como yo no hablaría con nadie del mundo privado, para no meterse en problemas”, sostuvo.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Gonzalo WinterDesde la RedacciónLobbyFAFrente AmplioMatías Meza-Lopehandía

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