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    Trump rechaza controles a la IA y alerta de una “conspiración enfermiza” que beneficia a China

    "Quien gane en IA, va a ganar y vamos por delante de China y de todos los demás, y seguiremos haciéndolo", afirmó Trump.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que existe una “conspiración enfermiza” contra la Inteligencia Artificial que beneficia a China, asegurando que Washington lleva la cabeza en esta carrera y que el único control a esta tecnología es un “presidente fuerte e inteligente”.

    “Se está gestando una conspiración enfermiza contra la IA y los centros de datos, y el único que se alegra de ello es China. Quien gane en IA, va a ganar y vamos por delante de China y de todos los demás, y seguiremos haciéndolo”, ha afirmado el presidente estadounidense, en un mensaje en redes sociales.

    “Teóricos de la conspiración, traidores y filtradores, tened cuidado”, ha indicado Trump al tiempo que ha rechazado límites a esta tecnología, alegando que el único control o salvaguardia que necesita la IA es “un presidente fuerte e inteligente, con un coeficiente intelectual alto”, algo que ha señalado que “Estados Unidos tiene y de sobra”.

    Este mensaje llega en medio del revuelo creado por la llamada del cofundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, que ha pedido bajar el ritmo de desarrollo de las capacidades de los modelos de IA.

    El mandatario estadounidense ha subrayado así que su Administración ha impedido que la “gente de la IA hagan cosas malas, o potencialmente malas”. En este punto ha cargado contra Amodei, de quien ha dicho que “finge ser un angelito perfecto”. “Ya tenemos un enorme poder penal y regulador sobre estas empresas”, ha señalado.

    En una carta abierta, Amodei ha abogado por frenar el ritmo de desarrollo de las capacidades de los modelos de IA afirmando que, a pesar de que tiene el potencial de transformar positivamente la sociedad, puede tener riesgos catastróficos.

    Más sobre:Donald TrumpIAChinaEstados Unidos

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