Nueve detenidos tras operativo para desbaratar banda dedicada al robo de vehículos en Maipú

Durante la madrugada de este martes personal del departamento SEBV de Carabineros llevó a cabo un operativo con el fin de desbaratar una banda criminal dedicada al robo de vehículos en la Región Metropolitana.

En la ocasión se allanaron nueve domicilios, logrando la detención de cinco sujetos ligados a la investigación y otros cuatro en calidad de flagrancia.

Además, se logró la incautación de un vehículo, radios portátiles, teléfonos celulares, y drogas como cocaína y marihuana.

Según dio a conocer el coronel de Carabineros Rodrigo Arroyo, jefe del Departamento SEBV, los sujetos estarían involucrados en al menos tres delitos ocurridos en distintas comunas de la RM, entre ellos uno donde resultó atropellada una mujer.

“Hay un integrante que ya está en integración provisoria, que semanas anteriores ya también fue detenido por personal del Departamento SEBV”, agregó.

Los hechos a los que se les vincula, ocurrieron en julio pasado, cuando el grupo de delincuentes interceptó a la mujer en la comuna de Maipú, obligándola a descender, y atropellándola cuando esta intentó bajar a su hijo del vehículo.

Según detalló el fiscal Eduardo Contigo, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, “lo que estaba realizando en este caso la víctima, que es atropellada en definitiva, es sacar a uno de sus hijos menores, que estaba al interior del vehículo”.

Respecto al caso de Talagante, en el cual también estarían involucrados los delincuentes el fiscal apuntó que permitió “la vinculación de la totalidad de los imputados, que son ocho en este caso, dos que se encuentran en internación provisoria, uno que se están efectuando diligencias para poder ubicarlo y los cinco detenidos el día de hoy”.

Respecto a los detenidos, las autoridades detallaron que la mayoría de ellos son adolescentes entre los 15 y 17 años, y uno de ellos es un mayor de edad, pero que no supera los 20 años.

Los sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público para su formalización.